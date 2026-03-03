Manfred asegura que con un nuevo estadio sería más fácil celebrar partidos aquí

El sueño de celebrar un partido de temporada regular de la Major League Baseball (MLB) en el país no luce tan lejano, pero tampoco inmediato.

La decisión está en manos del Gobierno dominicano, que actualmente evalúa la posibilidad de construir un nuevo estadio con las especificaciones que exige MLB para montar eventos oficiales fuera de los Estados Unidos. La idea ya fue planteada y presentada. El comisionado del béisbol profesional, Rob Manfred, confirmó que se han producido conversaciones al respecto, aunque todo depende de que el proyecto se ejecute.

“Somos optimistas de que se construirá una nueva instalación aquí, y contar con ese nuevo estadio facilitaría mucho la realización tanto de partidos de temporada regular como de encuentros del Clásico Mundial de Béisbol en la República Dominicana”, expresó Manfred durante la práctica previa al partido entre los Detroit Tigers y la selección dominicana que participará en el Clásico Mundial.

Recientemente, MLB ha reforzado su presencia en el país con la celebración de partidos entre equipos de Grandes Ligas, como ocurrió en 2020 con los Minnesota Twins y Detroit, y en 2024 con los Boston Red Sox y los Tampa Bay Rays en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Seguro de boricuas

Manfred también aprovechó la ocasión para aclarar la situación relacionada con los seguros de algunos jugadores puertorriqueños que formarían parte de su selección en el Clásico Mundial.

Una parte del grupo estuvo en riesgo de quedar fuera debido a objeciones de sus aseguradoras, que alegaban posibles afectaciones contractuales con sus respectivos equipos de Grandes Ligas.

El comisionado calificó el escenario como un malentendido que ya está en proceso de solución.

“Creo que, en primer lugar, muchos de los jugadores sobre los que estaban presentando quejas finalmente van a estar participando en el evento. Pienso que hubo un pequeño malentendido al principio sobre exactamente en qué punto del proceso se encontraban, y la mayor parte de eso ya se ha aclarado”, puntualizó.

Juegos ante Detroit

Los partidos que disputa la selección dominicana ante los Tigres representan, sin duda, un regalo para la fanaticada local, que tiene la oportunidad de ver en casa a figuras de Grandes Ligas.

La emoción no solo se percibe entre los jugadores. Manfred también destacó el entusiasmo que genera este tipo de exhibiciones.

“Estamos entusiasmados de estar aquí. Es muy importante mantenernos conectados con la República Dominicana, dado el número de jugadores que tenemos cada año. La última vez que estuvimos aquí, los jugadores lo disfrutaron muchísimo, así que creo que es muy positivo que estemos de regreso”, señaló el ejecutivo.

Manfred agregó que Nelson Cruz fue el catalizador para la realización del evento. Indicó que fue quien presentó la idea y quien colaboró en la coordinación de las operaciones en la República Dominicana, tanto para el equipo nacional como para la organización de Detroit.