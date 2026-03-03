Para los dominicanos de Detroit jugar versus RD también es un sueño

Los dominicanos Wenceel Pérez y Thayron Liranzo también viven un sueño despierto.

Aunque no llevan la bandera tricolor colgada en la chaqueta ni el lienzo nacional estampado en el casco, la sienten consigo. Son los únicos peloteros criollos de los Tigres Detroit que hicieron el viaje desde Michigan hasta Santo Domingo para mostrarse ante sus familiares y compatriotas, en una serie que trasciende lo deportivo.

“Hoy ganamos todos los dominicanos, no solo los que están representándonos en el Clásico, sino también los que están en las gradas disfrutando de sus ídolos. Nunca pensé estar aquí vistiendo la chaqueta de Detroit y, sobre todo, enfrentando a mis hermanos”, manifestó Pérez en entrevista exclusiva para Listín Diario.

La selección dominicana y los Tigres sostienen una serie de exhibición de dos partidos que inició este martes y concluirá la tarde del miércoles en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Estos encuentros sirven como preparación para el conjunto quisqueyano de cara a su participación en el Clásico Mundial de Béisbol.

Liranzo, por su parte, agradeció a la organización de Detroit la oportunidad de asumir responsabilidades detrás del plato, rol que ha tomado con liderazgo y compromiso.

“No importa si me toca o no ponerme el equipo de cátcher; el simple hecho de estar aquí con mis compañeros, enfrentando a estas estrellas, significa algo increíble en mi carrera. Siempre estaré agradecido con mi franquicia por este gesto”, expresó el receptor.

La llegada de Framber

La gerencia de Detroit añadió una pieza de peso para esta temporada: el zurdo dominicano Framber Valdez, quien se integrará a una rotación que encabeza el dos veces ganador del Cy Young, Tarik Skubal.

Pérez respaldó la incorporación de Valdez y destacó el impacto que puede tener en el equipo.

“Sabes que él es del patio, es de nosotros. Llega para ayudar y para impulsarnos a ganar. Estuvimos cerca el año pasado y ahora venimos más enfocados, con el objetivo claro de dominar la Liga Americana”, afirmó el jardinero.

Wenceel también describió a Skubal como “una gran persona dentro y fuera del clubhouse”, resaltando su liderazgo y disposición para aconsejar a los más jóvenes. Ambos jugadores han crecido juntos desde las ligas menores, fortaleciendo una relación que hoy se traduce en confianza dentro del terreno.