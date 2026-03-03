Alex Cora vivirá un duelo especial ante Puerto Rico: “Significa mucho para mí”

El dirigente boricua de los Red Sox de Boston, Alex Cora, no solo tendrá este martes a Puerto Rico como rival. Al otro lado del dugout también estará su hermano Joey.

Cora y los Red Sox serán anfitriones este martes, en su parque de campo primaveral de Fort Myers, del Equipo de Puerto Rico que se prepara para el Clásico Mundial de Béisbol.

Y cuando mire hacia el otro dugout o hacia la línea de tercera base, verá a Joey Cora, su hermano mayor, quien funge como coach de tercera base del seleccionado boricua.

Las emociones aflorarán.

“Lo hemos hecho antes”, dijo (Alex) Cora a El Nuevo Día sobre enfrentar a Puerto Rico siendo dirigente de los Red Sox.

“Y esta vez es especial porque va a estar Joey”, agregó sobre el ex segunda base de los Padres de San Diego y los Mariners de Seattle, a quien también considera una figura paterna.

A propósito del uniforme de Puerto Rico y de su hermano, Cora compartió una anécdota de 1984, cuando Joey era un pelotero aficionado adolescente. Recordó que él y su fenecido padre escuchaban los juegos por radio, sentados en el balcón de su casa.

En su relato mencionó al fenecido expresidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, Osvaldo Gil Bosch, quien destacaba lo productivo que era Joey Cora, pese a su estatura de 5’7”, en el terreno de juego.

“Decía que Joey era un pez pequeño en una pecera grande, y que esos son los peloteros peligrosos”, recordó Alex sobre la actuación de su hermano en el Campeonato Mundial de 1984 en La Habana, donde, jugando como jardinero derecho, bateó de 4-4 contra Cuba.

“Además”, agregó el dirigente cagüeño, “tengo muchas amistades al otro lado. Es un cuerpo técnico con mucha experiencia. Y el hecho de que Joey y ‘Santitos (Alomar)’, que se criaron juntos en San Diego y son mejores amigos, puedan estar juntos otra vez con ese uniforme, significa mucho”.

Los Cora, Joey y Alex, posan para una foto en un choque entre los Tigers y Boston.Paul Sancya

“Santitos” Alomar, hijo, es el coach de primera base de Puerto Rico.

En el plano competitivo, Cora confirmó que el joven zurdo Jake Bennett será el abridor de los Red Sox frente a Puerto Rico en el partido de fogueo de este martes.

Bennett ha estado con el equipo durante los entrenamientos de primavera, aunque comenzará la temporada 2026 en ligas menores. Cora explicó que le corresponde lanzar según el calendario de abridores del club.

“Es un lanzador de recta y cambio. Está programado para dos entradas, quizás tres”, detalló.

Cora también habló sobre dos zurdos de la organización que vestirán el uniforme de Puerto Rico: el relevista Jovani Morán y el abridor Eduardo Rivera.

Indicó que Morán podría hacer una aparición el martes, ya que, de estar con Boston, le tocaría lanzar según su turno en el calendario.

Rivera, por su parte, tendrá una de las aperturas de Puerto Rico en la primera ronda del Clásico.

“A Jovani le toca tirar mañana (martes). Ha lanzado bastante bien y esperamos que continúe así. Tiene una oportunidad genuina de estar con nosotros en el Día Inaugural”, destacó Cora.

El zurdo Jovani Morán es uno de los jugadores que los Red Sox cedieron a Puerto Rico para el Clásico Mundial.Carlos Giusti/Staff

Morán lanzó el jueves pasado con los Red Sox. Permitió dos carreras —ambas “sucias”— en dos tercios de entrada, en los que ponchó a un bateador.

“Y Eduardo hizo un tremendo trabajo el año pasado”, añadió Cora sobre el zurdo de 22 años.

Cora también anticipó que tendrá limitaciones de personal para el juego ante Puerto Rico. Además de Morán y Rivera, los Red Sox cedieron jugadores a Estados Unidos, Países Bajos, República Dominicana y México, que contará con el destacado primer bate de Boston, Jarren Durán.

Igualmente, no todos los relevistas estarán disponibles debido a su calendario de uso.

“A los que les toca, son los que pueden lanzar”, concluyó.