Yankees celebran graduación de prospectos y refuerzan compromiso con la educación integral

La academia de los New York Yankees para América Latina celebró con orgullo una nueva ceremonia de graduación de bachillerato, en un acto desarrollado en sus instalaciones de Boca Chica que reafirma el compromiso de la organización con la formación integral de sus prospectos y colaboradores.

La graduación, encabezada por Joel Lithgow, director de la academia de los Yankees para Latinoamérica, y Melissa Hernández, asistente de desarrollo de jugadores y educación del equipo, así como ejecutivos de la Fundación Apec de Crédito Educativo (FUNDAPEC) y representantes del departamento educativo de la organización, se convirtió en un momento de celebración para un grupo de jóvenes talentos que completaron sus estudios secundarios mientras se forman en el béisbol profesional.

“Hoy celebramos algo más que una graduación académica. Celebramos el esfuerzo, la disciplina y la visión de futuro de estos jóvenes que, además de perseguir sus sueños de llegar a Grandes Ligas, entienden que la educación es la base para una vida plena y con múltiples oportunidades”, expresó Lithgow durante la ceremonia.

La promoción de graduandos estuvo compuesta por los prospectos Eliezer Adames, Luis Miguel Burgos, Ruben Castillo, Eddison Charles, Leni Doñé, Oscar Vásquez, Josué Silvestre, Carlos Miguel Villarroel y Christopher Medina, así como el empleado de la academia Santo Castillo Tejada, quien también completó el programa académico. Entre los graduados hay casos de entrega y superación que ejemplifican el enfoque de desarrollo integral del programa.

En la ceremonia también se recordó la importancia de construir instituciones deportivas que no solo formen atletas, sino ciudadanos preparados para la vida, un propósito que forma parte del ethos de la Academia de Béisbol de los Yankees en República Dominicana, donde los jugadores desarrollan habilidades deportivas y académicas en un entorno diseñado para su desarrollo integral.

Melissa Hernández, quien dirige el área educativa de la academia y trabaja directamente con los prospectos en sus procesos de formación, agradeció la dedicación de los docentes y el apoyo de las instituciones educativas aliadas que han acompañado todo el proceso formativo. “Ver a estos jóvenes culminar su bachillerato nos llena de orgullo. La educación abre puertas y es una base sólida para sus futuros, sea dentro o fuera de los diamantes”, expresó Hernández, destacada profesional comprometida con el desarrollo de los jugadores desde el aspecto humano y académico.

La academia de los Yankees en República Dominicana ha integrado tradicionalmente programas educativos que permiten a sus prospectos cursar y completar estudios mientras avanzan en su preparación deportiva, entendiendo que el crecimiento personal es tan valioso como el desarrollo atlético. Esta graduación forma parte de una tradición de la organización, que valora el bienestar integral de sus jugadores y fomenta en ellos capacidades que trascienden el terreno de juego.

El acto contó con la presencia de ejecutivos y educadores de FUNDAPEC, así como con representantes de la organización quienes han brindado su respaldo y acompañamiento para que los estudiantes alcancen sus metas académicas.

Al concluir la ceremonia, los graduados recibieron sus diplomas y reconocimientos, reafirmando la misión de la academia de promover una formación completa, que prepara a sus estudiantes para enfrentar los retos del béisbol profesional y las exigencias de la vida fuera del deporte.