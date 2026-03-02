Tatis Jr. será el primer bate del equipo RD en el Clásico de Béisbol, anuncia Albert Pujols

Fernando Tatis Jr. será el primer bate del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, según anunció el dirigente Albert Pujols en entrevista en el programa radial Abriendo Sports.

Pujols adelantó que la alineación que pondrá mañana en el primer juego de preparación frente a Detroit será la que usará el viernes, en el debut del equipo nacional, ante el combinado de Nicaragua.

“Mañana verán el lineup que vamos a tener para el viernes pero sí, Tatis Jr. va a ser el primer bate de nosotros. Hemos hecho ejercicios de lineup los últimos días y creo que el lineup que vamos a poner es un tremendo lineup que nos va a representar”, dijo Pujols en la entrevista con Abriendo Sports, que se transmite cada día por KQ 94.5 FM cada día.

El dirigente nacional señaló que el cuerpo de coachs no va a enseñar a los jugadores a jugar pelota debido a que ellos son profesionales y saben lo que tienen que hacer. “El trabajo de nosotros es estar preparados para lo que ellos necesiten para los juegos”, dijo.

“Sí les pedí que jueguen la pelota fuerte y que me respeten a mí y al staff, y que se comporten como profesionales porque este es un juego corto y cualquier equipo te puede dar una sorpresa y hemos aprendido de Clásicos pasados que cualquier equipo te puede hacer sentir un trago amargo”, dijo el jugador.

República Dominicana juega en el grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, que es integrado además por Nicaragua, Países Bajos, Israel y Venezuela.

“La responsabilidad que tenemos es representar ese nombre que tenemos en el pecho (República Dominicana) y olvidarnos por dos semanas del nombre que tenemos en la espalda”, dijo Pujols que ha sido una de las exhortaciones que le ha dado a los jugadores.

Albert Pujols dijo que le comentó a los jugadores que normalmente juegan como rivales en la temporada regular de Grandes Ligas, pero les hizo hincapié en que durante las próximas dos semanas son una familia.

El dirigente también valoró los dos juegos de entrenamiento que se tendrán en el país ante los Tigres de Detroit como un comienzo, y que espera que en un futuro se pueda jugar un round, dos rounds o unas finales en República Dominicana del Clásico Mundial de Béisbol.

“Esto es un sueño de muchos de los muchachos y de mi persona”, dijo el dirigente.

El equipo de República Dominicana tiene pautado practicar esta tarde en el Estadio Quisqueya Juan Marichal y en la noche sostendrán una cena con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

“Aquí no hay egos, les dije ayer que quien no dejó su ego parqueado en el lobby no va a ser parte del equipo”, dijo el dirigente nacional que le comentó a sus jugadores.