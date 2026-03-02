Junior Lake “tiró” su última pelota en Grandes Ligas hace 10 años

Diez años después de “lanzar” su última pelota en el béisbol de las Grandes Ligas, el jardinero Junior Lake tendrá una oportunidad que solo le llegará una vez en la vida.

Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol, anunció que Lake será el sustituto de Johan Rojas en la nómina del equipo luego de la primera ronda.

Rojas, quien pertenece a los Filis de Filadelfia, ha sido apartado del equipo por “razones personales” aunque ha trascendido que será suspendido por las Grandes Ligas debido al uso de sustancias dopantes.

Lake, un jardinero de 35 años considerado poseedor de cinco herramientas para jugar el béisbol, tuvo una corta carrera de cuatro temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas. Su más reciente aparición fue en el 2016 cuando bateó de 35-7 con los Azulejos de Toronto.

También vio acción con los Cachorros de Chicago (2013-2015) y los Orioles de Baltimore (2015). Tuvo porcentaje de bateo de .235 (659-155) en 223 partidos con 65 anotadas, 36 dobles, tres triples, 17 cuadrangulares, 48 empujadas y 16 bases robadas.

En 17 temporadas en la Liga Dominicana de Béisbol y uniendo todas las etapas tiene un porcentaje de bateo de .258 (2802-723) con 100 dobles, 18 triples, 59 jonrones, 443 anotadas y 319 empujadas, además de 180 bases robadas.

Ha sido parte de cinco equipos campeones en la Lidom: las Águilas Cibaeñas (2018), Estrellas Orientales (2019), Toros del Este (2020) y Leones del Escogido (2025 y 2026).