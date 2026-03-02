Gilberto Soriano es electo presidente de la Federación Esgrima

Con el respaldo de ocho asociaciones nacionales pertenecientes a la Federación Dominicana de Esgrima (Fedomes) fue electo como nuevo presidente de esa entidad, el abogado Gilberto Soriano Román, en las elecciones celebradas el sábado en el Club Los Prados.

Soriano, un ex miembro de la selección nacional de esgrima y actual presidente de la Asociación Dominicana de Derecho Deportivo (ADODEP), recibió ocho de los 13 votos posibles para ser electo como presidente de la Fedomes para el período 2026-2030, en la Asamblea Eleccionaria.

La asamblea fue presidida por el periodista Juan Mercado, quien fue acompañado por los juristas Richard Martínez y César Alcántara en la Comisión Electoral. El proceso contó con la certificación del notario público Dr. Alexander Efraín Soto Ovalle, quien validó la transparencia y legitimidad de la jornada.

La Plancha Uno, denominada Confraternidad Esgrimista, recibió el respaldo de las asociaciones de Santiago, representada por su presidente Carlos Augusto Almonte Yndalecio); Puerto Plata (Juan Marcos Clase Sánchez); San Pedro de Macorís (Gleni Yasmin Samuel Valdez); Hermanas Mirabal (José Omar Santos Ríos); Samaná (Aristóteles Neuman Marchena); Azua (Gregorio Alberto Rivas Villar); Santo Domingo (Luis José Luna Yorro), y la del Distrito Nacional que dirige Soriano Román.

No asistieron a las votaciones los representantes de las asociaciones de las provincias de La Vega, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana, Elías Piña y La Romana.

El nuevo Comité Directivo de la Federación Dominicana de Esgrima para el periodo 2026-2030 quedó conformado de la siguiente manera:

· Gilberto Soriano Román – Presidente,· Gregorio Alberto Rivas Villar – Primer Vicepresidente,· Juan Marcos Clase Sánchez, Segundo Vicepresidente, Aristóteles Neuman Marchena ,Secretario General, José Omar Santos Ríos – Co-Secretario,· Carlos Augusto Almonte Yndalecio tesorero y como vocales Gleni Yasmin Samuel Valdez , Wilmer Felipe Payano Alberto, · Luis José Luna Yorro, Jason Ariel Grullón, Máximo Jonathan Suero Quezada, José Alberto de Jesús Morel,· Javi Palin Fernández.

Durante su intervención, Soriano reafirmó su compromiso con el fortalecimiento institucional de FEDOMES, el desarrollo del alto rendimiento de los atletas de esgrima,la formación de nuevos talentos,la expansión territorial de la esgrima y la unidad de todos los sectores de la esgrima, desde los atletas hasta el Comité Ejecutivo.