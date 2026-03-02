Fitzgerald y Vargas hunden al Plaza Valerio, ponen a Sameji cerca de la serie final

El importado BJ Fitzgerald y el nativo Eloy Vargas se combinaron por segundo partido consecutivo para encestar 42 puntos y conducir al Sameji a una sólida victoria 89-76 sobre el Fernando Plaza Valerio, en el cierre de la jornada dominical de la serie semifinal A del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, celebrado en la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira.

Con el triunfo, los diez veces campeones se colocan a punto de mate al colocar la serie 2-0 a su favor, quedando a una victoria de avanzar a la gran final del certamen.

Vargas encabezó la ofensiva con un impresionante doble-doble de 21 puntos y 18 rebotes, mientras que Fitzgerald también aportó 21 unidades, cuatro asistencias y tres rebotes. Fueron respaldados por Brahiam Méndez, con 16 tantos y cuatro capturas; Alanzo Frink, con 11 puntos y cuatro rebotes; Jordán Gerónimo, con 10 unidades y cuatro tableros; y Alex Abreu, quien terminó con nueve puntos, nueve asistencias, cuatro recuperaciones y tres rebotes.

Por los derrotados, Oliver García y Rainer Moquete lideraron con 14 puntos cada uno, además de cuatro rebotes y cuatro asistencias por cabeza. Davon Jefferson y Jay Álvarez sumaron 11 tantos cada uno; Álvarez añadió ocho rebotes, mientras que Jefferson registró cinco capturas y cuatro asistencias.

Plaza Valerio dominó el primer parcial 27-22, con ocho puntos de Oliver García, mientras que Brahiam Méndez encabezó al Sameji con nueve en ese tramo. El segundo cuarto concluyó empatado a 23 unidades, enviando el partido al descanso con ventaja 50-45 para Plaza Valerio.

Las acciones continuarán el próximo miércoles a partir de las 7:00 de la noche, cuando se enfrenten nuevamente Sameji y Plaza Valerio en el primer turno, mientras que a segunda hora chocarán Pueblo Nuevo y Cupés.