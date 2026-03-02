Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Fitzgerald y Vargas hunden al Plaza Valerio, ponen a Sameji cerca de la serie final

Los diez veces campeones colocan a la serie 2-0 a su favor, quedando a una victoria de avanzar a la gran final del certamen.

Eloy Vargas, del Sameji, se eleva en busca de un enceste en el partido frente al Plaza Valerio en la semifinal del torneo superior de Santiago, el 1 de marzo de 2026.

Listín DiarioSantiago

El importado BJ Fitzgerald y el nativo Eloy Vargas se combinaron por segundo partido consecutivo para encestar 42 puntos y conducir al Sameji a una sólida victoria 89-76 sobre el Fernando Plaza Valerio, en el cierre de la jornada dominical de la serie semifinal A del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, celebrado en la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira.

Con el triunfo, los diez veces campeones se colocan a punto de mate al colocar la serie 2-0 a su favor, quedando a una victoria de avanzar a la gran final del certamen.

Vargas encabezó la ofensiva con un impresionante doble-doble de 21 puntos y 18 rebotes, mientras que Fitzgerald también aportó 21 unidades, cuatro asistencias y tres rebotes. Fueron respaldados por Brahiam Méndez, con 16 tantos y cuatro capturas; Alanzo Frink, con 11 puntos y cuatro rebotes; Jordán Gerónimo, con 10 unidades y cuatro tableros; y Alex Abreu, quien terminó con nueve puntos, nueve asistencias, cuatro recuperaciones y tres rebotes.

Por los derrotados, Oliver García y Rainer Moquete lideraron con 14 puntos cada uno, además de cuatro rebotes y cuatro asistencias por cabeza. Davon Jefferson y Jay Álvarez sumaron 11 tantos cada uno; Álvarez añadió ocho rebotes, mientras que Jefferson registró cinco capturas y cuatro asistencias.

Plaza Valerio dominó el primer parcial 27-22, con ocho puntos de Oliver García, mientras que Brahiam Méndez encabezó al Sameji con nueve en ese tramo. El segundo cuarto concluyó empatado a 23 unidades, enviando el partido al descanso con ventaja 50-45 para Plaza Valerio.

Las acciones continuarán el próximo miércoles a partir de las 7:00 de la noche, cuando se enfrenten nuevamente Sameji y Plaza Valerio en el primer turno, mientras que a segunda hora chocarán Pueblo Nuevo y Cupés.

