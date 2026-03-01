¿Con qué cuenta Nicaragua, el primer rival de RD en el Clásico de Béisbol 2026?

El primer enfrentamiento de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 será contra Nicaragua, un país centroamericano que estará en su segunda participación mundialista.

El partido será celebrado el 6 de marzo en el LoanDepot Park de Miami y los nicaragüenses llegarán al evento mundialista con la esperanza de conseguir la primera victoria de su historia dentro de la justa. En la pasada terminaron con cero victorias y cuatro reveses.

Los “nicas” intentarán alcanzar ese hito con una nueva gran integración.

Esa es nada más y nada menos que la de Dusty Baker, un manager que ocupa el puesto número ocho entre los dirigentes con más triunfos de la historia dentro de Grandes Ligas con 2,183.

Baker sorprendió a más de un seguidor del juego al aceptar el trabajo de liderar el barco de la Selección de Nicaragua, debido a que se retiró en octubre de 2023 y parecía que no volvería a los terrenos de juego.

Sin embargo, aceptó la labor que le ofreció la federación nicaragüense en julio de 2025 y ahora tiene como misión llevar a los centroamericanos a obtener una mejor actuación que en el pasado evento cuando eran dirigidos por Sandor Guido.

Para eso contará con un equipo que tendrá varios ejes ofensivos llamativos.

El primero es Mark Vientos, un jugador de los Mets de Nueva York que aceptó representar al país de nacimiento de su madre, Katy Wilmor.

Vientos, de 25 años, se desempeña dentro del cuadro interior y ha estado durante cuatro temporadas en Grandes Ligas con la novena neoyorquina donde ha empalmado 54 jonrones, 157 remolcadas, 106 extrabases y ha colocado una línea ofensiva de .239/.294/.438.

El otro es Ismael Mungia, un jardinero de 27 años de edad que ha tocado varias veces las puertas del máximo nivel, pero todavía no ha recibido respuesta.

Mungia viene de ganar el título de bateo de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana (Lidom) con las Estrellas Orientales, después de establecer un promedio de bateo de .368 en 136 turnos agotados.

En ese sentido, el nacido en Chinandega volverá a estar con el combinado azul y blanco por primera vez desde las Clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El tercero es Benjamín Alegría, un antesalista que brilló en el evento de 2023 al batear de 12-6 (.500 AVG) y busca mantenerse como una solución ofensiva para su escuadra.

Jeter Downs, Cheslor Cuthbert y Juan Montes también aparecen entre los integrantes del roster molinero que podrían servir de ayuda en las aspiraciones de un conjunto que tuvo el peor tercer promedio de bateo (.192) y OPS (.499) de la justa mundialista pasada.

¿Qué posee el pitcheo?

Erasmo Ramírez, Duque Hebbert, Ronald Medrano, Carlos Teller, Carlos Ramírez y JC Ramírez son parte del cuerpo monticular de los nicaragüenses.

Ramírez es el que más éxito ha tenido en las mayores, eso por las 43 victorias que ha conseguido a través de su carrera en el circuito mayor lo que lo convierte en el tercer lanzador más ganador de la historia de Nicaragua.

Hebbert es recordado por aquella actuación de 2023 frente a República Dominicana donde ponchó a Juan Soto, Julio Rodríguez y Rafael Devers. En los últimos dos años se ha desempeñado en los niveles clase A y doble A de la novena de Detroit.

Por otro lado, Medrano, quien era una incógnita por una lesión sufrida en la Serie del Caribe 2026, se ha presentado a los entrenamientos del combinado nacional y parece listo para afrontar otro evento de gran nivel.

En su última temporada en México con Charros de Jalisco tuvo una efectividad de 4.20 con 38 ponches y un WHIP de 1.43.

Partidos de preparación

Desde finales del mes de enero el combinado que viste de azul y blanco se ha reunido para realizar prácticas de cara al torneo que reunirá a 20 países en cuatro sedes diferentes.

Además, desde el 19 de febrero han mantenido una serie de enfrentamientos en su territorito con la Selección de Cuba dentro los estadios Yamil Ríos Ugarte (Rivas), Rigoberto López Pérez (León) y Nacional Soberanía (Managua).

Hasta ahora, los nicaragüenses han ganado un encuentro (6-1), perdido uno (3-1) y empatado otro (2-2). El cuarto enfrentamiento entre ambos será celebrado el viernes 27 de febrero en el Estadio Nacional Soberanía a las 7:00 de la noche.

Por cierto, los dirigidos por Dusty Baker tendrán dos partidos de preparación con escuadras de Grandes Ligas, uno el 3 de marzo contra los Mets y el otro el 4 de marzo frente a los Cardenales de San Luis.