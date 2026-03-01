Johan Rojas saldría del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol

El jardinero dominicano Johan Rojas no estaría con el equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, según una información que maneja el Listín Diario.

El jugador no entrenó ayer con el conjunto quisqueyano en Miami, en el Loan Depot Park, y tampoco haría el viaje este lunes hacia la República Dominicana para los partidos de fogueo frente a los Tigres de Detroit.

Hasta el momento, no se ha ofrecido una versión oficial sobre las razones de su no integración.

Se espera que el gerente general, Nelson Cruz, hable este lunes ante la prensa para referirse al tema y aclarar la situación del patrullero.

De confirmarse su salida, República Dominicana tendría que esperar hasta la segunda ronda para sustituirlo, ya que los rosters oficiales fueron entregados a MLB y no pueden ser modificados en esta fase del campeonato.

El equipo dominicano practicará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal este lunes, previo a sus encuentros de fogueo ante los Tigres de Detroit los días martes y miércoles.

Rojas estuvo en la alineación de los Phillies de Filadelfia durante este domingo, agotando dos turnos con un ponche.

El equipo dominicano comenzó a concentrarse desde el sábado en Florida y ayer tuvieron su primera práctica en conjunto.

El début del equipo nacional está previsto para el viernes frente al equipo de Nicaragua.

Para ese partido, los dominicanos tendrán al zurdo Cristopher Sánchez en el montículo.

El siguiente encuentro de los dominicanos será el domingo ante Países Bajos y el lunes lo harán ante Israel.

El cierre del grupo D, donde juega Dominicana, está pautado para el miércoles 11 de marzo frente a Venezuela.

Pujols había ponderado la integración de Johan Rojas al equipo dominicano con el argumento de que era pieza importante para entrar a jugar defensa en las últimas entradas de los partidos y para ingresar como corredor emergente.

Los jardineros del equipo dominicano son Juan Soto, Julio Rodríguez y Fernando Tatis Jr. Oneil Cruz es el cuarto jardinero con que cuenta el equipo dirigido por Albert Pujols.