Guía básica para ver (y entender) el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La espera de tres años ha terminado: El evento más esperando en el mundo del béisbol ya casi está aquí.

Lo primero que debes saber es que el torneo comenzará el 5 de marzo y terminará el día 17.

El primer partido arrancará en el Tokyo Dome, de Japón, entre China Taipei y Australia (5 marzo), mientras que los otros grupos inician el 6 de marzo.

Los cuartos de final están pautados a celebrarse el 12 y 13, mientras que las semifinales serán el 15 y 16 y la final será celebrada el 17 de marzo en loanDepot Park, Miami.

Los equipos están divididos en 4 grupos:

Grupo A, jugará en San Juan, Puerto Rico. Y los equipos que lo integran son los anfitriones junto a Cuba, Panamá, Canadá y Colombia.

Grupo B, jugará en Houston: los equipos son Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña, Brasil.

Grupo C, jugará en Tokio: Japón, Corea del Sur, República Checa, Australia y China Taipéi.

Grupo D, jugará en Miami: República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel, Nicaragua.

¿Cómo ver a RD?

La transmisión por televisión y radio está a cargo del Grupo de Medios Panorama, en su canal de televisión VTV 32 y la emisora de radio Panorama 96.9 FM.

También se transmitirán en alianza con los canales 10 y 39 del Grupo Corripio.

El equipo dominicano inicia sus choques el 6 de marzo vs. Nicaragua; sigue Países Bajos el domingo 8 marzo; Israel, el lunes 9 marzo y cierra frente a Venezuela el miércoles 11 marzo.

De cada grupo avanzan los dos mejores equipos a enfrentamientos de cuartos de final. Los cuatro equipos que avancen se enfrentarán en semifinales y los dos que resulten victoriosos chocarán en la gran final pautada para el miércoles 17 de marzo.

Prácticas y juegos de exhibición en República Dominicana

El seleccionado nacional aterrizará en Santo Domingo el lunes 2 de marzo. Tiene pautada una práctica colectiva a las 4 de la tarde en el Estadio Quisqueya.

El martes 3 y el miércoles 4 de marzo, el equipo se enfrentará a los Tigres de Detroit en dos partidos de exhibición.

El miércoles 4, tras concluido el partido, el equipo viajará a Miami, donde tiene previsto practicar el jueves.

El viernes 6 comenzará su trajín en el evento mundialista.