WBC 2026
Guía básica para ver (y entender) el Clásico Mundial de Béisbol 2026
El primer partido arrancará en el Tokyo Dome, de Japón, entre China Taipei y Australia (5 marzo), mientras que los otros grupos inician el 6 de marzo.
La espera de tres años ha terminado: El evento más esperando en el mundo del béisbol ya casi está aquí.
Lo primero que debes saber es que el torneo comenzará el 5 de marzo y terminará el día 17.
Los cuartos de final están pautados a celebrarse el 12 y 13, mientras que las semifinales serán el 15 y 16 y la final será celebrada el 17 de marzo en loanDepot Park, Miami.
Los equipos están divididos en 4 grupos:
Grupo A, jugará en San Juan, Puerto Rico. Y los equipos que lo integran son los anfitriones junto a Cuba, Panamá, Canadá y Colombia.
Grupo B, jugará en Houston: los equipos son Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña, Brasil.
Grupo C, jugará en Tokio: Japón, Corea del Sur, República Checa, Australia y China Taipéi.
Grupo D, jugará en Miami: República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel, Nicaragua.
¿Cómo ver a RD?
La transmisión por televisión y radio está a cargo del Grupo de Medios Panorama, en su canal de televisión VTV 32 y la emisora de radio Panorama 96.9 FM.
También se transmitirán en alianza con los canales 10 y 39 del Grupo Corripio.
El equipo dominicano inicia sus choques el 6 de marzo vs. Nicaragua; sigue Países Bajos el domingo 8 marzo; Israel, el lunes 9 marzo y cierra frente a Venezuela el miércoles 11 marzo.
De cada grupo avanzan los dos mejores equipos a enfrentamientos de cuartos de final. Los cuatro equipos que avancen se enfrentarán en semifinales y los dos que resulten victoriosos chocarán en la gran final pautada para el miércoles 17 de marzo.
Prácticas y juegos de exhibición en República Dominicana
El seleccionado nacional aterrizará en Santo Domingo el lunes 2 de marzo. Tiene pautada una práctica colectiva a las 4 de la tarde en el Estadio Quisqueya.
El martes 3 y el miércoles 4 de marzo, el equipo se enfrentará a los Tigres de Detroit en dos partidos de exhibición.
El miércoles 4, tras concluido el partido, el equipo viajará a Miami, donde tiene previsto practicar el jueves.
El viernes 6 comenzará su trajín en el evento mundialista.