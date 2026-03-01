Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Béisbol

WBC 2026 

Guía básica para ver (y entender) el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El primer partido arrancará en el Tokyo Dome, de Japón, entre China Taipei y Australia (5 marzo), mientras que los otros grupos inician el 6 de marzo.

  • El seleccionado de República Dominicana aterrizará en Santo Domingo el lunes 2 de marzo. Tiene pautada una práctica colectiva a las 4 de la tarde en el Estadio Quisqueya.
Los jugadores de Japón celebran tras derrotar 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 21 de marzo de 2023, en Miami.

Listín DiarioSanto Domingo, RD. 

La espera de tres años ha terminado: El evento más esperando en el mundo del béisbol ya casi está aquí.

Lo primero que debes saber es que el torneo comenzará el 5 de marzo y terminará el día 17.

Los cuartos de final están pautados a celebrarse el 12 y 13, mientras que las semifinales serán el 15 y 16 y la final será celebrada el 17 de marzo en loanDepot Park, Miami.

Los equipos están divididos en 4 grupos:

Grupo A, jugará en San Juan, Puerto Rico. Y los equipos que lo integran son los anfitriones junto a Cuba, Panamá, Canadá y Colombia.

Grupo B, jugará en Houston: los equipos son Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña, Brasil.

Grupo C, jugará en Tokio: Japón, Corea del Sur, República Checa, Australia y China Taipéi.

Grupo D, jugará en Miami: República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel, Nicaragua.

¿Cómo ver a RD?

La transmisión por televisión y radio está a cargo del Grupo de Medios Panorama, en su canal de televisión VTV 32 y la emisora de radio Panorama 96.9 FM. 

También se transmitirán en alianza con los canales 10 y 39 del Grupo Corripio.

El equipo dominicano inicia sus choques el 6 de marzo vs. Nicaragua; sigue Países Bajos el domingo 8 marzo; Israel, el lunes 9 marzo y cierra frente a Venezuela el miércoles 11 marzo.

De cada grupo avanzan los dos mejores equipos a enfrentamientos de cuartos de final. Los cuatro equipos que avancen se enfrentarán en semifinales y los dos que resulten victoriosos chocarán en la gran final pautada para el miércoles 17 de marzo.

Prácticas y juegos de exhibición en República Dominicana

El seleccionado nacional aterrizará en Santo Domingo el lunes 2 de marzo. Tiene pautada una práctica colectiva a las 4 de la tarde en el Estadio Quisqueya.

El martes 3 y el miércoles 4 de marzo, el equipo se enfrentará a los Tigres de Detroit en dos partidos de exhibición.

El miércoles 4, tras concluido el partido, el equipo viajará a Miami, donde tiene previsto practicar el jueves.

El viernes 6 comenzará su trajín en el evento mundialista.

