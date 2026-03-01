Framber Valdez hará el viaje a SD pero no lanzará contra Dominicana en el Quisqueya

La delegación de los Tigres de Detroit, conformada por 35 jugadores, llegará a Santo Domingo este lunes para enfrentar al equipo dominicano que irá al Clásico Local, en dos partidos que servirán como preparación para el conjunto criollo.

Entre los nombres más llamativos que harán el viaje al país está el Framber Valdez, lanzador dominicano y figura de los Tigers tras su reciente firma, aunque no lanzará durante la serie de exhibición.

A diferencia de Valdez, otros dominicanos sí estarán activos en el terreno. El jardinero Weencel Pérez y el receptor Thayron Liranzo, están incluidos en el roster y verán acción en los juegos programados frente al equipo criollo.

El viaje representa una oportunidad especial para Pérez y Liranzo, quienes podrán jugar frente a familiares y seguidores en su país de origen, condición que el manager A.J. Hinch destacó como un factor importante al diseñar la selección de jugadores.

En contraste con la presencia de Valdez, el veterano Justin Verlander, otro de los lanzadores de renombre del roster, no hará el viaje con el equipo.

También se confirmó que el puertorriqueño Javier Báez formará parte de la expedición y sí jugará en los partidos de exhibición.