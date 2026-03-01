Adrenalina bien alta

Desde este domingo inició a subir la adrenalina del béisbol dominicano con la apertura de prácticas preclásico en el estadio Loan Depot Park, de Miami. Allí se reunió casi la élite completa del pelotero actual de liga mayor, aglomerada alrededor del seleccionado nacional.

Es grande la euforia, y eso podrá verse este martes cuando celebren su primer juego de fogueo ante los Tigres de Detroit, en el hermoso estadio Quisqueya Juan Marichal, preparado por la gente de MLB.

Para este lunes, tenemos lo siguiente:

.- El equipo llegará al mediodía en vuelo chárter desde Miami, y de ahí irán al hotel reservado, creo en la avenida Winston Churchill.

.- En la tarde estarán temprano en el estadio Quisqueya, pero parece que no habrá mucha facilidad para entrevistas a los peloteros. De hecho, se adelantó que solo hablarán el gerente Nelson Cruz y el mánager Albert Pujols en ruedas de prensa.

.- Tampoco habrá acceso de la prensa al club house, y eso será así durante todo el clásico. Los periodistas “se la buscarán” antes de los juegos, y podrán asistir a las conferencias de prensa posjuego.

.- Este lunes, en horas de la noche, está contemplado un cóctel del equipo en el mismo hotel en que se hospedan. Dijo Juan Núñez, presidente de la Federación, que no hay espacio para albergar a toda la prensa “porque serían como 600”, pero de alguna manera invitarán a algunos. Se había hablado de que el equipo visitaría al Presidente Abinader en Palacio, pero Núñez descartó la idea.

.- Un tema relevante es el asunto de cobrar por la práctica de esta tarde, 4 PM, algo novedoso en el país. ¿El público irá en gran cantidad, o se negará a ver práctica? El precio por ingreso es de 10 dólares o 650 pesos dominicanos. ¿Está caro eso o está barato? El asunto es que aquí no hay tradición de pagar por ver entrenamientos, no juegos, y eso queda en el misterio. Ya veremos la reacción del fanático esta tarde.

.- Ya el mánager Pujols anunció sus dos lanzadores para los partidos ante Detroit, Luis Severino el primero, Bryan Bello el segundo, ambos miembros de la rotación. Severino pertenece a los Atléticos de Sacramento en MLB, y Bello a los Medias Rojas de Boston. (Dice un reporte que Severino ni Bello han lanzado en la pelota dominicana de invierno, nunca. ¿Es cierto eso?)

.- Este fin de semana corrió el rumor de que el equipo perdería al jardinero Johan Rojas, aparentemente por un problema de dopaje con la MLB. Esto es extraoficial, pregunté a Nelson Cruz, el gerente, al respecto, y me respondió que hablará del tema en las próximas horas. Si Rojas sale, no pueden inscribir sustituto hasta que pase la primera ronda, de acuerdo a las reglas. Eso deja al equipo con un cuarto jardinero en solitario, Oneil Cruz, para sus cuatro primeros partidos. ¿Quién tomaría su lugar, después? Hay abundancia en los jardines.

.- Fue conocido el roster de los Tigres de Detroit para su viaje a Dominicana y hay dos puntos por aclarar. Viene el lanzador Framber Valdez, pero no estará lanzando en Santo Domingo. Y no viene el estelar Tarik Skubal, quien se quedará en Florida con una segunda escuadra que jugará allí el mismo martes.

.- Para este martes, antes del primer juego, habrá un doble homenaje por parte del equipo. Primero, a las víctimas de la tragedia del Jet Set, y segundo será retirado el número 27 de Juan Marichal, quien estará presente. Recomiendo a todos asistir temprano, no en el segundo inning. El debut oficial de Dominicana será este viernes 6 vs. Nicaragua, a las 8 PM.

.- Los dos partidos de Detroit-Dominicana serán transmitidos al país por el grupo Panamorama, VTV canal 32, por Teleantillas y por Coral 39, además de las redes. Será un buen show.

MÁS NOTICIAS DE BÉISBOL.-

.- Los Cardenales de San Luis han anunciado una extensión de contrato para el mánager Oliver Mármol, de raíces dominicanas, nacido en Orlando, Florida. El nuevo pacto cubre hasta el 2028, y tiene una opción del equipo para el 2029. Mármol dirige a San Luis desde 2022, tiene récord general de 325-323, y cuenta con una asistencia a postemporada.

.- Starling Marte consiguió trabajo con los Reales de Kansas City, se reporta que hubo un acuerdo, pendiente de un examen físico posiblemente este lunes. No se indicó el monto del acuerdo, pero los Reales lo añadirían a su cuerpo de jardineros y posible bateador designado. Marte tiene 37 años de edad, 14 temporadas de liga mayor, ganador de dos Guantes de Oro. Las últimas 4 estuvo con los Mets de Nueva York jugando poco por lesiones.

.- Alex Verdugo, el mexicano, firmó con los Padres de San Diego. Verdugo ha perdido el horizonte luego de su salida de Boston, ha estado con Yanquis y Atlanta, pero no le ha ido bien.