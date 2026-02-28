Moca y Pantoja igualan a dos goles en octava fecha de la Liguilla

Los equipos representativos de Moca fc y club Atlético Pantoja igualaron a dos tantos en el polideportivo Moca 85 en el inicio de la fecha ocho de la fase de liguilla del torneo de la LDF 2025-2026.

El encuentro fue jugado con intensidad y contó con un ritmo frenético y con un ida y vuelta constante en gran parte de los noventa minutos de juego.

El primer gol fue para los mocanos, convertido por Oliver Durán tras una gran asistencia de Yohan Parra al minuto treinta y uno. Los guerreros de Pantoja reaccionaron de inmediato e igualaron las acciones segundos después, por medio de joven Carlos Sarante tras un disparo raso desde fuera del área que sorprendió al portero mocano Mario Marte.

El libreto en la etapa complementaria fue muy parecido al del primer tiempo, ya que ambos oncenos salieron decididos a buscar el gol de la ventaja. El dos a uno para los aurinegros de Moca fc llegó tras una jugada a balón parado, en donde José Junior Francisco aprovechó el rebote para anotar al sesenta y uno.

El defensor del club Atlético Pantoja, Manuel Vidal fue expulsado al ochenta y uno por roja directa, dejando a su equipo con un jugador menos en los instantes finales del partido. Pese a ello Pantoja logró empatar en el tiempo agregado. El gol de los guerreros fue de Fabricio Moreno.

Con el empate Pantoja llegó a once puntos y Moca a nueve unidades.

La jornada ocho se completa este domingo 1 de marzo con dos encuentros. Cibao fc visitará el Domingo Polonia para enfrentarse a Salcedo fc, en tanto que los universitarios de OyM fc serán locales ante Delfines del Este en el Panamericano de San Cristóbal. Ambos serán a las tres y treinta de la tarde.