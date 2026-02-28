Clásico Mundial: ¿Qué hará el equipo dominicano este fin de semana antes de venir al país el lunes?

El conteo regresivo está en su recta final.

A menos de una semana para que inicie el Clásico Mundial de Béisbol, el equipo dominicano comienza desde este sábado su itinerario oficial de cara al torneo.

Aunque el debut será el viernes 6 en Miami, la agenda arranca hoy con el primer punto de encuentro del equipo.

Los jugadores, coaches y personal técnico empezarán a reunirse este sábado en un hotel de Miami, luego de haber practicado con sus respectivos equipos de Grandes Ligas.

El domingo 1 de marzo tendrán su primera práctica conjunta en el LoanDepot Park, sede del grupo y escenario del debut dominicano. Será el primer entrenamiento formal con el plantel prácticamente completo, marcando el inicio de la etapa final de preparación antes de viajar a República Dominicana.

El lunes temprano, la delegación completa viajará a República Dominicana en un mismo vuelo, una disposición obligatoria establecida por la organización del torneo. Ningún jugador, coach o miembro del staff puede trasladarse por separado, ni hacia el país ni de regreso a Estados Unidos.

Esa normativa también aplica para los desplazamientos internos, es decir, todos deberán movilizarse juntos en el autobús oficial del equipo y no podrán andar por su cuenta en ningún momento durante la concentración en el país.

Ya en Santo Domingo, el lunes en la tarde el equipo realizará su primer entrenamiento en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. La práctica de equipo está pautada de 4:00 de la tarde. La misma será abierta al público. Además, habrá disponibilidad para la prensa, con el gerente general Nelson Cruz y el dirigente Albert Pujols en el salón de entrevistas del estadio. Esa misma noche se celebrará una cena privada del equipo con el presidente Luis Abinader.

El martes 3 será el primer partido de exhibición frente a los Detroit Tigers en el Quisqueya. La práctica de bateo está programada aproximadamente para las 4:30 p.m. y el encuentro iniciará a las 7:05 p.m. Ese día también habrá disponibilidad de prensa antes del bateo. El miércoles 4 se repetirá el enfrentamiento ante Detroit, esta vez a las 3:05 p.m., con práctica de bateo alrededor de las 12:30 p.m.

Tras concluir el segundo choque de exhibición el miércoles, la selección viajará de regreso a Miami para ultimar detalles antes de su esperado debut el viernes frente a Nicaragua.