Robando la antesala

El valor de un jugador con habilidad para robar bases radica en que cuando tiene éxito se gana un 25% en la ruta por alcanzar el objetivo que facilita la victoria, realizar anotaciones. Esto, porque la base del juego de béisbol se compone en que para conseguir una o más carreras, se debe pasar por cuatro estaciones antes que el rival elimine a tres bateadores.

Por eso, se entiende que un jugador con esa habilidad es útil si consigue el éxito en un mínimo de un 75% de las ocasiones. Por debajo de ese porcentaje, perjudica. Cuando le atrapan un corredor en intento de robo a un equipo, se cambia total y adversamente el escenario. Por ejemplo, si hay un corredor en la inicial sin outs y este es atrapado buscando avanzar por sí a la intermedia, la situación cambia; de uno en base sin nadie eliminado a bases limpias y uno fuera, manteniéndose el mismo bateador. Se pierden tres pasos. Si eso ocurre con un corredor que intenta avanzar de la intermedia a la antesala bajo ese esquema, el daño es mayor, pues este estaba en posición de anotar. No obstante, si lo logra, la posibilidad de alcanzar la anotación se amplía notablemente.

A partir de la campaña del año dos mil tres jugadores han conseguido robarse la antesala veinte o más veces en una temporada. En 2016 Billy Hamilton, jardinero central de los Rojos en 23 intentos consiguió llegar a salvo en veinte ocasiones. Esa cantidad fue superada en 2023 cuando Esteury Ruiz, dominicano, también guardabosque del centro entonces de los Atléticos encabezó la Liga Americana con 67 estafas en ochenta intentos, de esas, 21 fueron la antesala y apenas lo cazaron en dos ocasiones y en 2024, otro dominicano, Elly De La Cruz, campo corto de los Rojos, alcanzó 67 bases robadas, de ellas veinte veces fue la tercera almohadilla, lo atraparon en cuatro ocasiones.

Cuando Rickey Henderson estableció jugando para los Atléticos la marca vigente de 130 bases robadas en una campaña, se sustrajo 34 veces el tercer cojín, pero lo agarraron en trece. En ese sentido, perjudicó a su equipo.