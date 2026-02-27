RD impone su autoridad y vence a Canadá y Cuba en el Panamericano de Softbol

La selección dominicana de softbol masculino de mayores firmó una jornada memorable este 27 de febrero, al derrotar a Canadá y Cuba en el cierre de la segunda ronda del XIII Campeonato Panamericano, que se celebra en Montería, Colombia.

El conjunto quisqueyano superó 5-1 a Canadá en su primer compromiso del día y posteriormente blanqueó 4-0 a Cuba en el Estadio Luis Escobar Pocaterra, resultados que consolidan su condición de contendiente serio al título continental, en la justa que organiza la WBSC-América.

Canadá, ex campeón mundial y actual cuarto lugar del ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), no pudo descifrar el dominio monticular dominicano, que volvió a ser determinante. La combinación de pitcheo oportuno, defensa sólida y bateo productivo permitió a los dominicanos tomar el control del encuentro desde las primeras entradas.

El triunfo fue para el relevista quisqueyano Jonni Suriel, quien trabajó 4.1 entradas de apenas un hit permitido, sin carreras, otorgó dos bases por bolas y ponchó a cuatro bateadores. El revés recayó sobre Devon Jordan McCullough, primero de tres lanzadores utilizados por Canadá y responsable de las cinco carreras dominicanas, dos de ellas inmerecidas.

A la ofensiva destacaron por República Dominicana Elías Valerio, dos imparables, un doble y tres carreras remolcadas; Edison Ortega, dos sencillos y dos anotadas; Luis Hiciano: un single y una anotada; Jendry Torres, un hit y una anotada.

“El Pinto” silencia a Cuba

En el segundo duelo de la jornada, el derecho Yan Carlos “El Pinto” González protagonizó una actuación magistral al lanzar juego completo de un solo hit, sin permitir carreras, con una base por bolas y 18 ponches, sellando una contundente blanqueada 4-0 sobre Cuba.

El derrotado fue Alain Román, quien toleró dos de las cuatro carreras dominicanas en cuatro episodios de labor.

La ofensiva criolla conectó siete imparables, distribuidos de la siguiente manera; Fernando Gómez, jonrón, una anotada y dos empujadas; Juan Arias: un sencillo, una anotada y una remolcada: Yoel De Mota, un sencillo y una anotada; Pablo Modesto Figuereo; un sencillo y una anotada; José Reyes, un sencillo y una impulsada y Elías Valerio, un imparable. El único hit cubano salió del bate de Yesander Rodríguez.

“El equipo nacional ha mostrado un avance significativo. La victoria ante Canadá, campeón mundial, y el triunfo previo frente a Argentina, actual campeón panamericano, reflejan la efectividad del pitcheo, el bateo oportuno y la sólida defensa que hemos exhibido”, expresó el dirigente Francis Germán, tras la doble victoria.

“Con estos resultados, República Dominicana envía un mensaje claro en el torneo continental, estamos listos para competir de tú a tú ante cualquier potencia del hemisfe