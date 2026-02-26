República Dominicana va 4-1 ante Venezuela en el Clásico Mundial

República Dominicana había tenido un dominio absoluto en sus enfrentamientos con Venezuela durante el Clásico Mundial de Béisbol… hasta el 2023.

Las primeras cuatro veces que chocaron dominicanos y venezolanos en el certamen, el triunfo había caído del lado de los campeones del torneo organizado en el 2013.

Pero, la quinta fue la vencida hace tres años cuando los orientados por Omar López rompieron el sortilegio ante el equipo que fue dirigido por Rodney Linares.

El 7 de marzo de 2006, Bartolo Colón laboró tres entradas en blanco, David Ortiz y Adrian Beltré conectaron dos vuelacercas cada uno en una victoria 11-5 en el estadio del complejo de Disney´s Wide World Of Sports, en Orlando, Florida.

Una semana después (14), Dominicana pasó a la semifinal con una victoria 2-1 ante Venezuela propiciada por un passed ball del cátcher Ramón Hernández con las bases llenas en la parte baja del séptimo inning.

Plácido Polanco conectó de 4-3 con una anotada, Moisés Alou dio de 4-1 con una producida, mientras que Daniel Cabrera tiró 4 episodios en blanco con 7 ponchados. Miguel Batista hizo un out y fue el pitcher ganador y Duaner Sánchez salvó.

Dominicana se llevó el duelo en el 2013 ante Venezuela con pizarra de 9-3 en la primera fecha del Grupo C en San Juan, Puerto Rico. Los bates criollos castigaron a Aníbal Sánchez con tres vueltas en un tercio de inning. José Reyes pegó cuatro imparables y Robinson Canó tuvo tres remolcadas.

El encuentro fue detenido 50 minutos por lluvia luego de que Edinson Vólquez resolvió la primera entrada con solo 11 pitcheos. Sencillo de Reyes, Erick Aybar se embasó por error, Canó remolcó con doble y Nelson Cruz con sencillo.

Venezuela respondió con dos en la tercera y otra en la cuarta. Hanley Ramírez aumentó la delantera criolla con jonrón solitario en la quinta y

Dominicana selló con tres en el séptimo.

En el 2017, la victoria fue por la vía de la blanqueada con anotación de 3-0. Gregory Polanco, con jonrón en la quinta entrada, produjo la primera, Canó pegó sencillo remolcador en la séptima y Nelson Cruz completó la anotación con vuelacercas en la octava.

Edinson Vólquez, Fernando Abad, Hansel Robles, Dellin Betances, Alex Colomé y Jeurys Familia se combinaron desde la lomita para limitar a los venezolanos.

En 2023, Dominicana se fue delante ante Martín Pérez con un doble de Juan Soto en la primera entrada que remolcó a Julio Rodríguez. Pero fue todo lo que consiguió la ofensiva dominicana.

Jonrón de Anthony Santander en el segundo, sencillo de dos de David Peralta en el cuarto, doblete remolcador de Peralta en el sexto y hit empujador de Eugenio Suárez en el octavo sirvieron para que Venezuela ganara 5-1.