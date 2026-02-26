Konnor Griffin es otro diamante de los Piratas

Konnor Griffin es el prospecto número uno de MLB y ha causado sensación en el inicio de su primer entrenamiento de Grandes Ligas.

El torpedero de 19 años con unos 20 meses en el béisbol profesional dominó a su antojo tres niveles de liga menor en 2025, promediando .333/.415/.527 con 21 cuadrangulares, 94 carreras impulsadas, 117 anotadas y 65 bases robadas en apenas 122 partidos entre Clase A Media, Clase A Alta y AA en la organización de los Piratas de Pittsburgh.

Griffin ha arrancado elogios de figuras como Bryce Harper y su compañero Paul Skenes, entre otros, y parece cerca de ser titular en las mayores a pesar de su juventud e inexperiencia.

Este martes, contra los Medias Rojas de Boston en el Jet Blue Park de Fort Myers, Griffin conectó cuadrangulares con velocidades de salida de 104.8 y 111.2 mph contra el estelar Ranger Suárez y Seth Martínez respectivamente. Y no todo es herramientas. Según los reportes desde Florida, el muchacho impresiona con su madurez (parece un veterano), confianza y avanzado “approach” en el plato.

El reporte del prospecto indica que pudo resolver algunos huecos en su swing haciendo ajustes en la colocación de sus manos, convirtiéndose en un real talento de cinco herramientas. En la escala 20-80 utilizada por los scouts, MLB Pipeline indica lo siguiente: Herramienta de bateo 60, Poder 65, Velocidad 70, Brazo 70, Fildeo 60 para un valor acumulado de 70. Raras veces se encuentra un prospecto con tales valores.

Con un físico que parece producto de un laboratorio, Griffin luce capaz de mantenerse en el campocorto, aportando poder y velocidad desde una posición premium, en la que muestra buenas manos y un brazo de cañón.

Los Piratas parecen deseosos de aprovechar el tiempo que tienen con un “unicornio” como Skenes en su rotación y tuvieron su temporada muerta más movida en años, quizás décadas, fortaleciendo su alineación con las adquisiciones de Marcell Ozuna, Brandon Lowe y Ryan O’Hearn.

Con Skenes liderando la rotación, secundado por Mitch Keller, Bubba Chandler, Braxton Ashcraft, José Urquidy y más adelante Jared Jones, el tema de prevención de carreras luce cubierto, siempre y cuando el bullpen responda.

Con un hueco en el campo corto, la interrogante es si tomarán la decisión de iniciar la temporada 2026 con Griffin en la exigente posición seis.

Entendemos que deben hacerlo, considerando que el joven ha mostrado la habilidad y temperamento para emular los pocos que han podido iniciar su carrera en MLB de manera destacada antes de cumplir 20 años, una reducida lista que incluye a Harper y los dominicanos Juan Soto y Alex Rodríguez.