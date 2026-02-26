El jardinero Jesús Sánchez renueva su contrato con los Toros del Este

Los Toros del Este siguen renovando contrato de jugadores que se perfilan serán vitales para mantenerse competitivos y conseguir otro título, luego de que se anunciara el acuerdo con el jardinero de Grandes Ligas, Jesús Sánchez.

El anuncio lo hizo Jesús Mejía, gerente general de la franquicia romanense, quien lo calificó de “un gran paso, retuvimos en casa a un jugador de impacto que consideramos pieza clave del núcleo del equipo. Está llamado a aportar la próxima temporada y ser uno de nuestros líderes en el terreno y en el clubhouse. Seguimos trabajando para volver a presentar un roster ‘championable’”.

Sánchez, seleccionado por los Toros con el primer pick del Draft de Novatos del 2017, debutó ese mismo año con la chaqueta romanense y ha jugado en parte de seis temporadas desde ese entonces.

De por vida en la pelota dominicana, el nativo de Higüey tiene una línea ofensiva de .270\.347\.391 con 22 dobles, un par de cuadrangulares, 26 remolcadas en 68 partidos.

El jardinero debutó en Grandes Ligas en 2020 con los Marlins de Miami, el año pasado fue cambiado a los Astros de Houston y en este 2026 estará vistiendo la camiseta de los Azulejos de Toronto.

En 580 partidos, Sánchez ha fletado 92 dobles, 73 cuadrangulares y ha remolcado 238 carreras en el “Big Show”.

Con el acuerdo del outfielder, los Toros suman seis jugadores con contratos renovados, los otros son los lanzadores relevistas Yaramil Hiraldo, Miguel Castro, Gerson Moreno y José Adames, así como a los abridores Félix Peña y Pedro Fernández.