Mel Rojas, Lake, Brito o Enny Romero: Los 10 jugadores de Lidom que se integran al equipo de RD

La selección nacional de béisbol de República Dominicana contará con 10 jugadores de la liga invernal de cara a los dos partidos de exhibición que tendrá en el país frente a los Tigres de Detroit.

Los juegos están pautados para el 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal y servirán de calentamiento para el Clásico Mundial de Béisbol.

Los jugadores anunciados son los siguientes: Los outfielders Mel Rojas, Sócrates Brito, Ricardo Céspedes y Junior Lake.

En el montículo, los lanzadores Phillip Valdez, Jimmy Cordero, Enny Romero y Óscar de la Cruz servirán para darle descanso a los estelares quisqueyanos.

Completando el grupo, los receptores serán Pedro Severino y Webster, garantizando tranquilidad defensiva y para el combinado nacional.

Estos encuentros amistosos servirán como preparación clave para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde República Dominicana buscará revalidar su estatus como potencia mundial.

El equipo dominicano jugará en el grupo D, que tendrá sede Miami, en los Estados Unidos. Al equipo nacional le acompañarán Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

Esos partidos serán transmitidos por televisión y radio a cargo del Grupo de Medios Panorama, en su canal de televisión VTV 32 y la emisora de radio Panorama 96.9 FM. También se transmitirán en alianza con los canales 10 y 39 del Grupo Corripio.

El equipo dominicano inicia sus choques el 6 de marzo vs. Nicaragua; sigue Países Bajos el domingo 8 marzo; Israel, el lunes 9 marzo y cierra frente a Venezuela el miércoles 11 marzo.

El roster

El listado de los 30 jugadores oficiales del equipo dominicano comienza con los catchers Austin Wells y Agustin Ramírez.

El equipo oficial que jugará el Clásico incluye los nombres de Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte, Carlos Santana, Amed Rosario, Manny Machado, Jeremy Peña, Junior Caminero y Geraldo Perdomo.

Los jardineros son Juan Soto, Julio Rodríguez, Fernando Tatis Jr., Oneil Cruz y Johan Rojas.

Cristopher Sánchez, Sandy Alcántara, Bryan Bello y Luis Severino son los lanzadores abridores.

El bullpen tendrá a Abner Uribe, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Gregory Soto, Dennis Santana, Elvis Alvarado, Juan Mejía, Wandy Peralta, Huascar Brazobán y Abreu.