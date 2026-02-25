Grupo Corripio transmitirá por séptimo año consecutivo el béisbol de Grandes Ligas

Después de récord de audiencia el año pasado, Grupo de Comunicaciones Corripio informó que transmitirá los juegos del béisbol de las Grandes Ligas (MLB) en el 2026 por séptimo año consecutivo en televisión abierta por Teleantillas Canal 10 y vía “streaming” por la página web de Teleantillas.com.do.

Las transmisiones 2025 por Teleantillas, tuvieron la mejor audiencia de temporada regular en historia de MLB en República Dominicana. Debido a ese éxito, Grupo Corripio confirmó las transmisiones de Grandes Ligas en el 2026, de manera exclusiva, desde el día Inaugural, miércoles 25 de marzo, hasta el último juego de la Serie Mundial. También se transmitirán varios juegos de la pretemporada.

De acuerdo a una nota del Grupo, durante los playoffs, las transmisiones de MLB alcanzaron a ser el canal no.1 en audiencia en el país y consiguió puntos altos con 11 por ciento de los televisores de RD.” Otro motivo para que El “Tizón Deportivo” vuelva por séptima temporada consecutiva, transmitiendo 7 juegos semanales en la temporada regular, un juego diario, para disfrute de los seguidores del béisbol de Grandes Ligas de todas las edades”, dijeron.

Adicional a la transmisión de los siete juegos semanales durante la temporada regular, Teleantillas canal 10 llevara el MLB All-Star Futures Game, Home Run Derby, Juego de Estrellas, las series de Wild Card, Series Divisionales, las 2 Series de Campeonatos y la Serie Mundial completa.

De nuevo, la empresa JJ Sports de Juan José Rodríguez, estará a cargo de la producción de las transmisiones de MLB, la coordinación del personal y calendario. El enfoque principal será las transmisiones de los partidos, donde participen la mayor cantidad de peloteros dominicanos.