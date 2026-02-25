Astros de Houston, ¿se desmoronan?

Cualquiera pudiera creer que los Astros de Houston están en un período de reconstrucción económica y que ya no les interesa ganar. Están aprovechando, digamos, sus buenos días recientes, cuando obtuvieron los títulos de campeones en 2017 y 2022.

La primera vez, 2017, vencieron a los duros Dodgers de Los Ángeles, con el mánager A. J. Hinch al mando. Y en la segunda oportunidad derrotaron a los Filis de Filadelfia, esta vez con el viejo Dusty Baker.

(Para quienes lo hayan olvidado, en medio de la pandemia se abrió una investigación a Houston con la grave acusación de robo de señales utilizando metodología electrónica; fueron declarados culpables y varios de los señalados fueron penalizados. Entre ellos, el boricua Carlos Beltrán, quien era jardinero central de Houston. Ocurrió algo simpático: Beltrán no recibió sanciones, pero fue desacreditado porque lo involucraron en el rumor público. Sobre los demás, Alex Cora, coach de la banca, sancionado un año de MLB, y no pudo dirigir a Boston en 2020, luego de haber sido campeón en 2018.

Y A. J. Hinch, el mánager del equipo, suspendido también por el 2020. Hinch fue suspendido un año también y no volvió a los Astros. Regresó como mánager de Detroit en 2021, y le ha ido bastante bien. Los Astros también, como organización, recibieron distintas sanciones.-

En los últimos años, Houston ha estado perdiendo su principal talento, pues algunos de ellos se han marchado vía la agencia libre. Carlos Correa firmó con Minnesota, pero regresó el año pasado, en el mes de julio, y ahora es la tercera base del equipo. Tiene pacto de 6 años por US$200 millones, hasta el 2028.

El jardinero Kyle Tucker se fue el año antepasado, jugó en 2025 con Chicago Cubs, y ahora firma un pacto superbueno de 4 años por US$221 millones, hasta el 2029, que lo convierte en uno de los mejores pagados de MLB. Perdieron también a Alex Bregman, que jugó para Boston en 2025, y ahora va a los Cachorros. Y finalmente, pierden al dominicano Framber Valdez, su principal lanzador, y quien optó por irse a Detroit por un contrato de más de 100 millones de dólares.

EL EQUIPO

Veamos, entonces, qué tipo de oferta Houston para la temporada 2026.

RECEPTORES: el dominicano Yainer Díaz sigue siendo el titular, con el mexicano César Salazar de segundo.

INFIELDERS: Christian Vásquez estará en primera base; para la segunda es posible que retorne José Altuve, quien jugó el left field el año pasado. Pero eso no es seguro, y por ahí están también el mexicano Isaac Paredes y Nick Allen. Correa estará en la antesala, y en el short Jeremy Peña, otra estrella dominicana, en su 5ta. campaña de liga mayor y todavía ganando poco dinero, partiendo de su calidad y de acuerdo al mercado.

JARDINEROS: el cubano Yordan Álvarez estará en el left; en el central proyectan a Jake Myers con la ayuda de Taylor Trammell, y Cam Smith en el bosque derecho. Pero, si Altuve vuelve al left, uno de ellos quedará en la banca. Como designado estará cualquiera de ellos.

PITCHEO: partiendo Valdez, la rotación queda en manos de Hunter Brown, Brandon Walter, Jason Alexander, Spencer Arrighetti, Lance McCullers Jr. y el quisqueyano Cristian Javier.- El zurdo Josh Hader es el cerrador, y por ahí están los dominicanos Bryan Abreu, Enyel de los Santos y Roddery Muñoz.

EL MÁNAGER: el boricua Joe Espada va a su tercer año como dirigente. En 2024 tuvo marca de 88-73 y ganó la División, aunque no avanzó en los play off. El año pasado se quedó fuera con 87-75 para el tercer lugar. Entre sus coaches está Omar López, venezolano que dirige a su país en el Clásico Mundial.

¿Proyecciones del 2026? Este club no mete miedo; en vez de mejorar, va hacia atrás, y es difícil que lleguen a los 90 triunfos. De repente, la División Oeste Liga Americana se ha debilitado.

LO ÚLTIMO.-

.- Para los juegos de Detroit y Dominicana en el estadio Quisqueya Juan Marichal hay muchas boletas disponibles, pero no en el sistema normal de Wepa Tickets. Pueden acudir al “mercado paralelo o mercado negro”, y allí podrían comprar a sobreprecio. Hay boletas para todos.

.- Como es juego de entrenamientos, añadirán un grupo de peloteros locales, de esos que van para México y que no han partido. Eso es para ayudar a que la carga sea más ligera.

.- Deben tomarse en cuenta que en los entrenamientos los estelares no van los 9 innings. Es un tiempo compartido, pero ojalá estén en el terreno el mayor tiempo posible los Soto, Tatis Jr., Machado, Julio Rodríguez, etc.