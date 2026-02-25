Antonio Santos seguirá en el cuerpo de lanzadores de los Gigantes del Cibao

Los Gigantes del Cibao anunciaron que han llegado a un acuerdo con el lanzador derecho Antonio Santos para su permanencia con la franquicia de cara a la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Santos, de 29 años y nativo de Santiago, fue seleccionado originalmente por los Tigres del Licey en la ronda 12 del Sorteo de Novatos del año 2017, iniciando así su trayectoria dentro del béisbol profesional dominicano.

El derecho se integró a los Gigantes del Cibao tras firmar como agente libre en el 2023, convirtiéndose en una pieza de valor dentro del staff de lanzadores gracias a su versatilidad en el montículo.

Durante sus tres temporadas con el conjunto Cibaeño, incluyendo participaciones en el Round Robin, Santos ha registrado marca de 3-3 en 74.2 entradas de labor. Utilizado principalmente como relevista largo y abridor ocasional, ha ponchado a 69 bateadores, con efectividad de 4.70 y WHIP de 1.50, aportando profundidad y flexibilidad al cuerpo de pitcheo del equipo.

Santos cuenta además con breve experiencia en las Grandes Ligas, tras debutar en la temporada 2020 con Colorado. En dos campañas participó en 10 partidos, uno de ellos como abridor, trabajando 17.1 entradas en las que ponchó a 14 bateadores. El derecho es dueño de una bola rápida que alcanza hasta las 99 millas por hora, característica que ha destacado dentro de su repertorio.

Durante el 2025 formó parte de la organización de los Cachorros de Chicago en ligas menores, lanzando en las categorías Doble A y Triple A, continuando su desarrollo y acumulando experiencia profesional.