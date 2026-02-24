Seattle sigue buscando la gloria

Los Marineros de Seattle van a la temporada MLB del 2026 en otro intento de llegar hasta la Serie Mundial. De hecho, es el único club de Grandes Ligas que nunca ha competido en el Clásico de Octubre, y uno de cuatro que nunca se han coronado campeones.

El año pasado llegaron a playoff luego de una buena temporada, pero se quedaron cortos. Ganaron su primera serie de 5 juegos a Detroit, pero luego cayeron ante Toronto en una de 7 (4-3). Veamos otros detalles:

.-Este equipo nació en 1977 fruto de una expansión que también vio nacer a los Azulejos de Toronto. En el primer equipo estuvieron varios dominicanos, todos ellos infielders: Bonny Castillo, José Báez y Moncho Bernhardt.

.- El mánager es Dan Wilson, quien tomó el equipo en la parte final del 2024 y tuvo marca de 21-14. El año pasado ganó la División Oeste de la Liga Americana con 90-72, desplazando a los Astros de Houston, que habían dominado el grupo los últimos años. Wilson, de 56 años de edad, va a su segundo año completo.

.- Manny Acta sigue en el club como coach de la banca. A sus 55 años de edad, Acta está de coach de Seattle desde 2016, un largo período. Llegó hasta allí luego de una doble experiencia de mánager con los Nacionales de Washington y los Indios de Cleveland.

.- Para esta próxima campaña, Seattle tiene su escuadra ya bastante definida, y no habrá mucha disputa en el campo de entrenamientos.

.- El receptor es Cal Raleigh, quien despachó 60 jonrones el año pasado con 125 empujadas, una actuación histórica. Raleigh tiene contrato de 6 años por US$105 millones, es decir, no pierde su sueño por el tema económico y está dedicado a divertirse jugando pelota.

.- El resto del infield tiene a Josh Naylor en la primera base, puede conectar más de 20 jonrones y remolcar más de 80, firmó por 5 años y US$92 millones, y solo tiene 28 años de edad.

.- En segunda base presentan a Cole Young, en el short J.P. Crawford, y en tercera Brendan Donovan.

.- Los jardineros son Randy Arozarena, nacido en Cuba, pero ahora se hace pasar por mexicano. En el jardín central, la estrella del equipo, Julio Rodríguez, nativo de Loma de Cabrera, tiene buen contrato de 7 años por US$119 millones, y viene de una buena campaña 2025: promedio de .267, 32 jonrones, 95 empujadas, aunque OPS no tan bueno de .798. Y finalmente, en el bosque derecho, otro dominicano, Víctor Robles, quien se ganó el puesto el año pasado, pero debe luchar para conservarlo esta primavera. Para el designado tienen varias opciones, entre ellas Rob Refsnyder.

.- La rotación tiene al dominicano Luis Castillo en la punta, pero hay también otras opciones relevantes. Ellos son Logan Gilbert, Bryan Woo, George Kirby y Bryce Miller, con el mexicano Andrés Muñoz de cerrador, una auténtica “piedra”.

.- En el roster de 40 figuran dos pitchers dominicanos, José Ferrer y Carlos Vargas.

¿Proyección? Tienen capacidad para volver a ganar la División Oeste, por encima de los Astros y demás, Atléticos, Texas y Angelinos.

LA CONTROVERSIA: El comentario mediático de ese martes fue lo dicho por Juan Soto sobre el MVP de la Liga Nacional, su persona y Shohei Ohtani. Todos entendieron que se ha tratado de un desafío o reto del dominicano hacia el japonés, pero yo no estoy muy seguro de eso.

¿Por qué no? Porque no es usual que los jugadores profesionales hablen de que perseguirán tal premio, por lo general se concentran en decir que harán el mejor esfuerzo por tener una buena actuación, y siempre lo más importante será “ayudar al equipo” a ir a postemporada y ganar una corona.

Pero que un atleta diga que irá detrás de un premio es poco común, y peor aún si se trata de mencionar a otro compañero de liga que lo ha ganado en forma seguida los últimos 2 años y cuatro en total, como Ohtani. La facilidad que tiene Ohtani es su doble condición de bateador y pitcher, y ahí se cuela otro tipo de café.

¿Puede Soto ir detrás de Ohtani por dicho premio? Si así fuera, deberá meterse en el renglón de una supertemporada, y puede hacerlo por su juventud, pues parece que todavía no hemos visto lo mejor suyo. Y aunque tenga un super año, y como no va a lanzar, necesitaría también de que Ohtani tenga un mal año por alguna parte, o alguna lesión que lo saque de juego un buen tiempo.

Pero veo todo esto bien raro, y no entendí mucho lo que dijo Soto, si es que lo dijo. Los atletas no hablan así.