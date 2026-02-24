El lanzador Wandy Peralta renueva contrato con los Gigantes del Cibao

Los Gigantes del Cibao anunciaron la renovación del contrato del lanzador francomacorisano Wandy Peralta, asegurando su permanencia con la franquicia de cara a la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Peralta fue seleccionado originalmente en el Draft de Novatos del 2013 por las Águilas Cibaeñas en la ronda 11, organización con la que lanzó durante tres temporadas antes de integrarse a los Gigantes del Cibao en el 2024, pasando a formar parte del cuerpo de relevistas del conjunto Cibaeño.

El veterano lanzador zurdo, de 34 años, ya acumula participación con los Gigantes en las temporadas 2024-2025 y 2025-2026, aportando experiencia y profundidad al pitcheo del equipo.

Además, recientemente fue confirmado como parte del equipo dominicano que participará en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, evento que iniciará en el mes de marzo.

En LIDOM, durante cuatro temporadas en serie regular, presenta marca de 4-5 con efectividad de 3.25 en 44.1 entradas lanzadas, en las que ha ponchado a 38 bateadores y mantiene un WHIP de 1.22, mostrando consistencia desde el montículo. Asimismo, Peralta ha manifestado en múltiples ocasiones su identificación como fanático de los Gigantes del Cibao, fortaleciendo aún más su vínculo con la organización y la fanaticada.

Peralta cuenta además con una sólida trayectoria de 10 temporadas en las Grandes Ligas, donde ha visto acción con los Rojos de Cincinnati, Gigantes de San Francisco, Yankees de Nueva York y Padres de San Diego, consolidándose como un relevista confiable al más alto nivel del béisbol profesional.