El inicialista aguilucho Aderlin Rodríguez repite en el verano mexicano con Tijuana

El primera base de las Águilas Cibaeñas, Aderlin Rodríguez, fue convocado por los Toros de Tijuana para agotar una nueva temporada en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Rodríguez jugó en el verano de 2025 con los Toros, poniendo números de vértigo en los diferentes renglones ofensivos.

Los Toros de Tijuana comenzarán a prepararse para la pretemporada 2026, que inicia el 9 de marzo.

Rodríguez vio acción en 89 juegos la temporada pasada, en los cuales consumió 375 turnos oficiales y disparó 126 hits, para un promedio de .336, entre los mejores del circuito azteca.

En el renglón de poder, Rodríguez fue el principal protagonista, al descargar 35 jonrones y quedarse con el liderato de cuadrangulares.

Sus batazos fueron oportunos, y remolcó 96 carreras, solo por debajo de las 100 impulsadas por su compañero en las Águilas, Andretty Cordero.

Anotó 80 carreras, recibió 16 transferencias, se ponchó en 75 ocasiones y se robó una base en dos intentos.

El OBP del poderoso jugador aguilucho fue de .369, con un slugging de .696 y un OPS de 1.065.

Rodríguez tendrá como mánager en los Toros de Tijuana al panameño Roberto Kelly.