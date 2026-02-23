En Minnesota buscan un “mellizo”ganador

El equipo se llama Minnesota Twins y comparten el honor de ser anfitrionas las ciudades de Minneapolis y St. Paul. Ese club está allí desde 1961, cuando se mudaron los antiguos Senadores de Washington, nacidos en 1901.

En Minnesota, ellos han sido campeones de Grandes Ligas dos veces, 1987 y 1991, en ambas ocasiones bajo el mando de Tom Kelly. Es decir, que ya cumplen más de tres décadas sin ponerse el anillo de campeón. Veamos algunos detalles del equipo en su actualidad del 2026.

.- Su manager es Derek Shelton, quien estuvo por cinco años dirigiendo a los Piratas de Pittsburgh, con resultados nada agradables. Sin embargo, dicen que si usted dura mucho tiempo en mala racha aprende de los errores y de repente puede cambiar el rumbo (caso típico por el cual atravesó Terry Francona, primero con Filadelfia y luego cosechó buenos frutos en Boston).

.- La rotación del equipo para esta próxima campaña no tiene grandes nombres; en lo económico es bien baja. Su estelar es Joe Ryan, que ahora suena mucho porque forma parte de Estados Unidos en el Clásico Mundial. Luego están Bailey Ober, Taj Bradley, Simeón Woods, etc. El cerrador se llama Tyler Rogers.

.- En la parte ofensiva-defensiva, el receptor se llama Ryan Jeffris; en primera base, el conocido Josh Bell; en segunda, Luke Keaschall; en el short, Brooks Lee, y en tercera, uno de sus principales bateadores, Roy Lewis. Los jardineros base son Austin Martin, Byron Buxton (también en el Clásico con USA), Matt Walner y, como designado, Trevor Larnach. A excepción de Lewis y Buxton, los demás no ofertan mucho, pero algunos de ellos pueden sorprender, pues están en desarrollo.

.- Una pieza relevante en los entrenamientos es el joven dominicano Emmanuel Rodríguez, jardinero bateador zurdo, que estuvo brillante con su bate el pasado invierno cuando jugó con las Águilas poco más de un mes. Ahora está haciendo ruido y ha disparado jonrones domingo y lunes.

.- La proyección de este equipo para este año está sujeta a su récord del 2025, cuando tuvieron 70-92. Harán su mejor esfuerzo por mejorar, pero se quedarán en el camino.

MEDIAS BLANCAS

También vive malos tiempos el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que se está acostumbrando a perder 100 juegos cada campaña. Lo hicieron el año pasado, cuando perdieron 102 (60 victorias), en el debut del nuevo manager Will Venable.

.- Los Medias Blancas también son un club viejo, con una edad de 126 años. Han sido campeones en tres ocasiones, y la última fue en 2005, con la dirección del venezolano Ozzie Guillén. Pero cuando obtuvieron esa corona tenían 88 años sin ganar, desde 1917.

.- El pitcheo de este año está formado por muchos jóvenes baratos; no existen los rostros caros. La rotación presenta a Eric Fedde, Davis Martin, Anthony Kay y Sean Burke, por brindarles algunos nombres. Para nosotros, la figura más conocida es el relevista Seranthony Domínguez, quien recibirá la oportunidad de ser cerrador.

.- Por posiciones, Kyle Teel será el receptor; en primera base firmaron al japonés Munetaka Murakami; en segunda, Chace Meidroth o el venezolano Luisangel Acuña, ex de los Mets, hermanito pequeño de Ronald, el de Atlanta. En tercera, el cubano Miguel Vargas, y en el short, Colson Montogmery. Los jardineros son el conocido Andrew Benintendi, Austin Hayes y Brooks Baldwin, como principales opciones.

.- Debuta también este año José Leger, pero no como pelotero. Leger, quien fue manager de los Gigantes del Cibao el pasado campeonato Lidom, estará de coach en primera base, estrenando el ambiente de Grandes Ligas, igual que Gilbert Gómez en los Mets, Víctor Estévez en Milwaukee y Héctor Borg con los Gigantes.

.- El dueño de los White Sox es Jerry Reinsdorf, el hombre que también posee a Chicago Bulls, desde los tiempos de Michael Jordan. Este señor tiene 89 años de edad y supongo que sus dos hijos varones estarán en funciones ejecutivas.

¿Qué esperar de White Sox? Harán su mejor esfuerzo para no perder 100 juegos otra vez. No más de ahí.

LO QUE VIENE:

Sigan el calendario de actividades de la selección RD para el Clásico. Llegarán al país el lunes (tal vez el domingo noche); la tarde del lunes tendrán prácticas en el estadio Quisqueya. Dicen los organizadores que tal vez permitan el ingreso de unos 3 mil fanáticos y que posiblemente cobren unos chelitos para beneficio de los niños que juegan béisbol. ¿Asistirán fanáticos locales a ver prácticas, pagando? Creo que sí, porque será una chercha interesante. En la noche tendrán un cóctel en el hotel Intercontinental, imagino con la presencia de la prensa. El primer juego ante Detroit será el martes a las 7:00 p. m.; el segundo, el miércoles a las 3:00 p. m. Ojo: no viene Tarik Skubal, quien dice que tan solo lanzará un partido por Estados Unidos en el Clásico… y esa es buena noticia para RD.