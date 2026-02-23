Luis Urueta es ratificado como el manager de las Águilas Cibaeñas

El departamento de Operaciones de Béisbol de las Águilas Cibaeñas anunció la renovación de contrato del estratega colombiano Luis “Pipe” Urueta, quien regresará al timón de la escuadra amarilla para la próxima temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

La decisión de la gerencia se fundamenta en la destacada campaña de debut de Urueta con el conjunto aguilucho, en la cual reafirmó su estatus como uno de los dirigentes más exitosos de la cuenca del Caribe. Bajo su mando, el conjunto logró el mejor récord de la pasada serie regular (32-17), desempeño que le valió ser distinguido por LIDOM como Mánager del Año por tercera vez en su carrera.

Urueta, nativo de Barranquilla, sumó este nuevo reconocimiento a un palmarés que incluye dos premios previos al Dirigente del Año (2020-21 y 2021-22) y un título de campeón nacional.

Actualmente, se consolida como el sexto capataz extranjero más ganador en la historia de la liga, con una marca de por vida de 121-98. El selecto grupo de los cinco importados más ganadores lo integran Dean Treanor (206-174), Dave Jauss (162-143), Hub Kittle (159-129), Tom Lasorda (153-136) y Lino Rivera (149-131).

El éxito de Urueta en el Caribe corre en paralelo con su ascendente carrera en el sistema de MLB. Tras ser coach de banca de los Marlins de Miami, actualmente forma parte del staff técnico de los Rangers de Texas junto al dirigente Skip Schumaker.

Fue el primer colombiano en dirigir un partido de Grandes Ligas (2020, Arizona).

Comandó a la selección de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2017.

Fungió como coordinador de Desarrollo de Jugadores y coach de banca (2020-2021) con los Diamondbacks de Arizona.