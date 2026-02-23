Inician torneo de béisbol campesino dedicado a José Aníbal García

Fue iniciado el trigésimo octavo torneo de béisbol campesino dedicado al empresario y deportista doctor José Aníbal García en opción a la copa Grupo Rizek.

El acto protocolar incluyó desfile de los equipos participantes, luego fue entonado el himno nacional y bendición del torneo por el pastor Brunildo Bueno.

Se dirigieron a los presentes Joseph Antero Paula y Pedro Sánchez, en representación de la Liga Deportiva Campesina de la provincia Duarte y la licenciada Yisell Infante por el Grupo Rizek, patrocinador oficial.

Una comisión de la Liga Deportiva Campesina entregó una placa de reconocimiento al doctor José Aníbal García por sus aportes en favor del deporte nordestano.

También fueron reconocidos el cronista deportivo Santana Martínez y el propulsor deportivo Amaury Castillo.

El periodista Tony Reyes, en representación de la Pescadería Wanda, y el doctor José Aníbal García, de la Cooperativa San Rafael, anunciaron premios en metálico al equipo campeón al igual que al jugador más valioso de la serie final y el líder en bateo de la serie regular.

El diputado de la provincia Duarte José Luis Rodríguez anunció el apoyo económico a los once equipos participantes.

Yisell Infante, administradora de los Gigantes del Cibao, entregó utilería deportiva a los equipos participantes al igual que al comité organizador.

El lanzamiento de la primera bola lo realizó el doctor García, fungió como bateador de honor el cronista deportivo Martínez y como receptor de honor, Castillo.