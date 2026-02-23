Hiraldo, Castro, Moreno, Adames, Peña y Fernández permanecen con los Toros

Con el objetivo de mantener brazos para la rotación y el bullpen que mantenga al club competitivo, los Toros del Este anunciaron la renovación de contrato de cuatro relevistas y dos abridores, evitando que vayan a la agencia libre.

El anuncio lo hizo Jesús Mejía, gerente general, quien informó que los relevistas Yaramil Hiraldo, Miguel Castro, Gerson Moreno y José Adames se quedan en La Romana, así como los abridores Félix Peña y Pedro Fernández.

"Es un primer paso importante en la agencia libre, retener brazos de calidad que son claves en nuestro staff de pitcheo," dijo el ejecutivo taurino. "Continuaremos haciendo movimientos en los próximos días," agregó.

Hiraldo fue uno de los relevistas más dominantes de la liga en la pasada temporada, terminando con efectividad de 1.29 con 8 ponches en 7 innings durante la Serie Regular, mientras que en postemporada solo le anotaron 1 vuelta en 9 innings, con 13 ponches y apenas un boleto, limitando a la oposición a promedio de .151 con un WHIP de 0.70 entre todas las etapas, promediando 11.8 ponches por cada 9 entradas lanzadas.

Moreno fue pieza vital desde el bullpen para que los Toros volvieran a postemporada, lanzando en 24 partidos en la Serie Regular donde solo permitió 14 hits y 4 carreras en 19.1 innings, donde dio 8 boletos y ponchó 23,finalizando con récord de 1-0, 1.86, con un WHIP de 1.14 y una efectividad ajustada de 218, es decir, un 118 % por encima de la media de la liga. Al nativo de Yamasá solo le batearon .203 en la fase regular.

Adames, nativo de La Romana, tuvo promedio de carreras limpias de 3.46 entre Serie Regular y postemporada, sumando 13 innings de 11 ponches, limitando a la oposición a promedio de .217.

El también romanense Miguel Castro renovó con la franquicia luego de lanzar por primera vez en LIDOM tras 11 temporadas en Grandes Ligas. El derecho ponchó 14 en 14.2 entradas en todas las etapas del torneo 2025-26.

Los abridores Félix Peña y Pedro Fernández no lanzaron en la pasada campaña con los Toros pero se perfilan que serán parta importante del equipo romanense en el futuro inmediato.

Los Toros del Este siguen en negociaciones con jugadores de su núcleo y se espera que puedan evitar que vayan a la agencia libre, como los lanzadores firmados este lunes.