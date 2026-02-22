Eloy Jiménez conecta jonrón y doble en su primer juego de pretemporada con Toronto

El toletero dominicano Eloy Jiménez conectó un cuadrangular y un doble, remolcó dos carreras y anotó igual cantidad, aunque no pudo evitar la derrota de los Azulejos de Toronto 11-10 ante los Medias Rojas de Boston.

Jiménez, quien jugó su primer partido de pretemporada este año, firmó en la temporada muerta con los Azulejos un contrato de liga menor, con invitación a los campos de entrenamientos donde busca ganarse un cupo en el equipo grande.

El doble de Eloy llegó en el primer inning ante los envíos de su compatriota Brayan Bello, quien hizo su primera apertura de la pretemporada.

Bello, quien es uno de los abridores de República Dominicana para el venidero Clásico Mundial de Béisbol, permitió cuatro carreras e igual cantidad de hits en solo una entrada y un tercio.