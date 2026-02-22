Cleveland y Kansas

La División Central de la Liga Americana con frecuencia tiene la mayoría de equipos con récord negativo, y el año pasado no fue la excepción. Tres de los cinco presentaron resultados finales en rojo, lo cual no es raro. Veamos hoy breves notas de los Guardianes de Cleveland y los Reales de Kansas City.

CLEVELAND

Ganaron su grupo con marca de 88-74, un juego por encima de los Tigres de Detroit. Pero ambos se midieron en su primera serie de postemporada y los Tigres ganaron 2-1 la serie de tres partidos. Ahí quedó todo para los Guardianes.

.- Su mánager es Stephen Vogt, quien tiene dos años en la franquicia y en ambas ocasiones se ha quedado con el premio de Mánager del Año en los votos de los periodistas. En 2024 lo hizo con marca de 92-69.

.- La estrella de Cleveland es José Ramírez hace unos 8 años, y ahora le acaban de dar una extensión de contrato por US$128.0 millones, hasta el 2032. Ramírez, de 33 años, viene de una campaña de .283, con 30 jonrones y 85 empujadas, OBP de .360 y OPS de .865. De por vida batea para .279, con 285 jonrones, 1,668 hits.

.- Con miras al 2026, la rotación de Cleveland no presenta atractivos. Son ellos Tanner Bibee, Gavin Williams, Slade Cieconn, Logan Allen, Parker Messick, etc. El cerrador lo es Cade Smith, tomando el lugar del suspendido Emmnanuel Clase…

.- En la parte ofensiva-defensa, tendrán a Bob Naylor y Austin Hedges para la receptoría, en la primera base Kyle Manzardo, en segunda Bryan Rocchio, en tercera Ramírez y en el short Gabriel Arias, venezolano. Los jardines base son Steven Kwan, el dominicano Ángel Martínez y Nolan Jones, con David Fry para designado.

.- En roster de 40 tienen a los dominicanos Juan Brito, cátcher, y Ángel Genao, el aguilucho de buena presentación de este pasado torneo, además de José Devers, el primo de Rafael Devers.

.- La ciudad de Cleveland tiene equipo profesional de grandes ligas desde el siglo 19, y solo ha ganado dos coronas. La primera en 1920, la segunda en 1948. En 2016 perdieron una gran oportunidad ante los Cachorros de Chicago. Sus negocios no lucen bien para el 2026.

KANSAS CITY ROYALS

.- Tuvieron un mal año en 2025 con récord de 82-80 para el tercer lugar de la División Central. Este club tiene una sola estrella que sobresale, el short stop Bobby Witt Jr., hijo de un antiguo lanzador del mismo nombre.

.- El mánager del equipo es Matt Quatraro, quien va a su cuarta temporada al frente de los Reales.

.- La rotación de pitcheo abridor para el 2026 es una mezcla de algunos veteranos y muchos jóvenes. Entre los más viejos están Seth Lugo y Michael Wacha, y la juventud la representan Cole Ragans, Kris Bubic y Noah Cameron. El dominicano Carlos Estévez es el cerrador del equipo, con mucho éxito. Entre los relevistas invitados están otros dos dominicanos, Steven Cruz, de Tenares, y José Cuás.

.- La ofensiva tiene al venezolano Salvador Pérez de receptor, en primera Vinnie Pasquantino, en la segunda Jonathan India, en el short Bobby Witt Jr., en tercera el venezolano Maikel García, y en los jardines Isaac Collins, Kyle Isbel y Jac Caglionne. Carter Jansen haría el rol de designado.

.- En roster de 40 o de invitados están el jardinero Dairon Blanco, cubano, y los conocidos receptores Elih Marrero y Jorge Alfaro. También está el pitcher Aaron Sánchez, de gran éxito con los Toros del Este el pasado campeonato.

.- Miguel García (hijo del periodista Héctor García) es uno de sus coaches, con una larga estadía en la organización en distintos roles.

.- En su historial, Kansas City, fundado en 1969, ha ganado dos títulos de MLB, 1985 ante San Luis y 2015 ante los Mets.

En su proyección del 2026 creo deben mejorar su marca del año pasado, y si llegan a 90 victorias pudieran desafiar a Detroit, favorito para ganar el grupo. Pero eso sería una sorpresa.

IMPORTANTE: La noche del viernes hicimos una entrevista a Héctor Borg, recién nombrado mánager de las Estrellas Orientales, y hubo muchas informaciones relevantes. Una de ellas es que Albert Pujols fue el motor de su contratación, y luego ejecutó el gerente Ángel Ovalles… ¿Qué significa esto? Que Pujols ya está en funciones, sea de director de operaciones o asistente del presidente, aunque el club no lo ha anunciado. Lo harán en el momento que ellos consideren oportuno, pero mientras tanto ya Pujols está “trabajando y cobrando”...