Pablo López se prepara para una cirugía de codo Tommy John

El lanzador derecho de Minnesota Pablo López se someterá a una cirugía Tommy John en el codo que pondrá fin a su temporada, algo que se espera una vez que los Mellizos descubrieron el desgarro del ligamento colateral cubital de su as .

El equipo anunció el viernes que la cirugía de López será realizada la próxima semana en Texas por el Dr. Keith Meister, médico de los Rangers. López cumple 30 años a principios del próximo mes.

Será la segunda cirugía Tommy John para López. Se sometió a la operación cuando jugaba en ligas menores con la organización de Seattle y se perdió la temporada 2014.

López finalizó una sesión de bullpen antes de lo previsto durante el primer entrenamiento completo de los Twins el lunes. El mánager de primer año, Derek Shelton, dijo que esperaba que la decisión fuera por precaución, pero un día después, el gerente general Jeremy Zoll informó a la prensa sobre la rotura del ligamento colateral cubital.

López fue el lanzador inaugural de los Mellizos durante los últimos tres años y planeaba lanzar para Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo mes.