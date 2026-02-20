Gerrit Cole, se enfrenta a los bateadores por primera vez desde la cirugía de codo

Gerrit Cole alcanzó las 96.9 mph en su primera sesión contra bateadores desde que el as de los Yankees de Nueva York se sometió a una cirugía de codo Tommy John en marzo pasado.

El lanzador derecho realizó unos 20 lanzamientos de práctica de bateo el viernes, enfrentándose a Trent Grisham, Aaron Judge y Jasson Domínguez en las instalaciones de entrenamiento de primavera de los Yankees. Había lanzado su primera sesión de bullpen una semana antes.

Nueva York espera que Cole esté listo en algún momento entre mayo y septiembre, lo que se ajustaría al rango de recuperación de 14 a 18 meses que el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana 2023 ha dicho que era el objetivo desde el principio.

"Parece que fue realmente bueno", dijo el mánager Aaron Boone antes del primer partido de exhibición de los Yankees contra los Orioles de Baltimore en Sarasota.

Cole, de 35 años, modificó su ritmo, colocándose las manos sobre la cabeza. Antes de lesionarse, se detuvo a la altura del pecho.

La última salida oficial de Cole fue en el Juego 5 de la Serie Mundial de 2024, el 30 de octubre . Lanzó en dos juegos de entrenamiento de primavera en 2025, el último el 6 de marzo. La cirugía fue cinco días después.