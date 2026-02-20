DCNB y Unicaribe lanzan estrategia académica para la industria deportiva

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) en conjunto con la Universidad del Caribe (Unicaribe) presentaron este jueves una estrategia académica para beneficio de la industria deportiva.

En el encuentro que estuvo encabezado por el Comisionado de Béisbol, Junior Noboa y el doctor José Alejandro Aybar, Canciller de Unicaribe, se destacó que el deporte ha dejado de ser únicamente una disciplina recreativa para convertirse en un motor económico que demanda una gestión a la altura de los estándares internacionales.

“Nuestra dirección se siente feliz por estar en los caminos correctos, no solo ayudando a las academias a que funcionen de la manera correcta, sino que una de nuestra metas que tenemos como Comisionado es poder ayudar a nuestros jugadores a prepararse fuera del terreno de juego. La educación debemos llevarla a los campos de béisbol y tenemos un gran trabajo por delante", expresó el comisionado Noboa.

Explicó que este proyecto busca transformar el ecosistema deportivo nacional, convirtiendo la pasión atlética en una estructura profesional sólida que impulse el desarrollo económico y social del país.

La estrategia académica se centra en el lanzamiento de programas especializados, destacando el Diplomado en Gestión Deportiva y el Diplomado en Desarrollo Integral de Atletas en Formación. El objetivo central de esta iniciativa es democratizar el acceso a la formación de alto nivel, impactando directamente a técnicos y expertos que han dedicado su vida al deporte pero que no han incursionado previamente en la educación superior.

"Me siento muy feliz de tener una persona como Junior Noboa que es una gloria del béisbol. Estamos ilusionados con esta oportunidad y en nombre mío y la institución estamos en plena disposición de poder servirles en la madera que ustedes entienden con el interés de apoyar lo que ustedes están haciendo", manifestó el canciller Aybar.

Un elemento distintivo de este proyecto es la invitación a los profesionales con trayectoria en la industria a ser protagonistas activos y co-creadores del contenido académico. La visión y retroalimentación de los actores del sector son consideradas piezas clave para asegurar que las formaciones se alineen perfectamente con las exigencias reales del mercado global. Contó con la participación de más de 20 organizaciones de la MLB.

El equipo académico que respaldará esta ejecución incluye a destacados especialistas como el doctor Rafael Núñez, coordinador del proyecto; Sócrates Aguasvivvas Hoepelman, vicerrector de servicios estudiantiles; la licenciada Elisa Elena González, vicerrectora académica y la licenciada Bethy Díaz, vicerrectora de Extensión, entre otras autoridades.

Con esta alianza, Unicaribe y la DCNB aseguran que el talento dominicano cuente con el respaldo de una formación integral que garantice el éxito tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Durante el Workshop, Bethy Díaz hizo una presentación del funcionamiento de Unicaribe a los miembros de las academias de Grandes Ligas que desarrollan peloteros en el país.

La actividad contó con la presencia del rector de Unicaribe Ricardo Ramirez Mendoza; Rosa María De la Cruz Yeb, directora de regularizaciones de la DCNB; Luis Fernando Taveras, encargado de asistencia legal del Comisionado y Shahily Pimentel, vicerrectora administrativa de Unicaribe.