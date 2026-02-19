Lo que nos traen los entrenamientos de Grandes Ligas en el 2026

Los entrenamientos de Grandes Ligas iniciaron hace unos días con las nóminas completas; algunos jugadores presentándose antes de tiempo por cambios de equipos, posiciones y debido al Clásico Mundial 2026.

Hemos visto hombres de ofensiva integrarse junto a los lanzadores, como Jorge Polanco, quien ocupará la inicial de los Mets, una nueva posición para él; al estelar Aaron Judge que se encamina al Clásico Mundial o a Bo Bichette, estrella llegada al campo de los Mets hace días pues se moverá del short a la antesala.

Los Dodgers de los Ángeles inician la defensa del bicampeonato, incluso intentan emular a los Yankees de 1998, 1999 y 2000 como los últimos equipos con tres títulos al hilo; de hecho los Esquivadores es la única franquicia con dos campeonatos seguidos en un cuarto de siglo en MLB.

Novenas de primera categoría se presentan en esta instancia con un roster prácticamente definido, muchas veces buscando un par de fichas para completar su plantilla de 26 jugadores. Por ejemplo de los Dodgers tienen más de 30 jugadores invitados, esto debido a la presencia de varios miembros del plantel en el roster del Clásico Mundial, incluyendo los japoneses Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto.

Para un pelotero invitado fuera de roster quedarse arriba debe dejar el pellejo en Arizona o Florida, tener unos registros impresionantes y que alguien tenga la desgracia de lesionarse. En MLB prefieren darle la oportunidad gente con experiencia, aun siendo alguien fundido.

Los estelares y los que vienen de lesiones normalmente juegan en sus estadios o complejos, pocas veces accionan en la ruta. No importa que su promedio termine en .100 o efectividad sobre 6.00, sus contratos y cualidades indican que iniciarán en el roster de 26 el Día Inaugural.

En el caso de los que están recuperándose de lesiones (Gerrit Cole por mencionar un nombre), estos son llevados con mucha cautela, entrenamientos ligeros, considerando la importancia de los mismos para dichos conjuntos. De aquí a septiembre u octubre, si se avanza a postemporada, el camino es inmenso.

Esta etapa inicia con roster de 40 hombres e invitados fuera del plantel. Se pueden formar dos novenas con la cantidad de peloteros presentes en los campos, a veces un equipo tiene dos partidos el mismo día, producto de la gran cantidad de participantes.

Los entrenamientos siempre nos traen cosas interesantes y son una manera de ponernos al día con las Mayores, que tendrá una temporada 2026 muy extensa e interesante.