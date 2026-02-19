Leury García seguirá como jugador de los Gigantes del Cibao

Los Gigantes del Cibao anunciaron la firma del estelar jugador Leury García, quien acordó un contrato para continuar con los Potros.

A sus 34 años, el versátil pelotero nativo de Santiago sigue siendo un pilar ofensivo y una figura clave dentro del conjunto.

García, elegido en el Draft de Novatos de 2009, ha disputado sus 10 temporadas de serie regular exclusivamente con los Gigantes. En su trayectoria en la liga acumula 282 imparables y un promedio de .285 en 260 partidos, además de 138 carreras anotadas, 13 cuadrangulares y 95 remolcadas, todo en temporada regular.

En la más reciente campaña, participó en 27 encuentros, en los que conectó 22 hits (incluidos cuatro dobles y un cuadrangular) y anotó 10 carreras.

García es el segundo jugador anunciado por los Gigantes del Cibao para regresar con el equipo en la próxima temporada, luego de que ayer se anunció la firma del lanzador relevista Jimmy Cordero.

“Leury es un líder dentro y fuera del terreno para nosotros, tenerlo en nuestro equipo siempre será una gran ventaja y estamos satisfechos de contar con él” expresó el gerente de operaciones Jaylon Pimentel.