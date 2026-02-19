Julio Borbón y Carlos Febles sustituirán a Héctor Borg y Gilbert Gómez

La selección dominicana de béisbol presentó oficialmente su cuerpo de coaches a inicios de febrero. Sin embargo, un par de nombres pasaron "por debajo de la mesa" en el anuncio.

Julio Borbón y Carlos Febles serán los sustitutos de los recién promovidos Gilbert Gómez y Héctor Borg.

Al igual que los peloteros, los coaches deben presentar los permisos correspondientes de sus organizaciones en las Grandes Ligas. No obstante, Gómez fue requerido por los Mets a principios de año y, posteriormente, los Giants ascendieron a Borg dentro de su estructura.

Ambos son dirigentes en la LIDOM. Gilbert Gómez dirige a los Tigres del Licey, mientras que Borg fue recientemente nombrado capataz de las Estrellas Orientales, equipo en el que anteriormente se desempeñaba como coach de banca.

Ante estas ausencias, Borbón y Febles se integran al cuerpo técnico. Julio trabajará como coach de primera base, mientras que Carlos asumirá la antesala, el mismo rol que ocupa con su organización en las Grandes Ligas, los Azulejos de Toronto.

Según el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), Juan Núñez, Febles forma parte del equipo tras presentar el permiso de los Blue Jays.

“Es un veterano que además nos ayudará mucho en el terreno con los jóvenes. Ambos tienen la experiencia para aportar en el plano mental al equipo dominicano”, manifestó Núñez en conversación con Listín Diario.

Antes del llamado a Borbón y Febles, Nelson Cruz, gerente general del equipo de República Dominicana, había presentado a Gilbert Gómez como asistente del dirigente y a Héctor Borg como coach de primera base.