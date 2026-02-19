Países Bajos “bajó” a República Dominicana del Clásico Mundial del 2009

Es considerada como la sorpresa más grande en una primera ronda en la historia del Clásico Mundial de Béisbol.

El protagonista fue el equipo de Países Bajos, integrado por peloteros nativos de Curazao, isla del caribe asociada históricamente a ese país europeo. Y República Dominicana estuvo del lado amargo.

El “trabuco” dominicano fue eliminado en la primera ronda tras caer, no una, sino en dos ocasiones ante ese equipo para dar una triste despedida al legendario manager Felipe Rojas Alou.

El 7 de marzo, Países Bajos le ganó 3-2 a Dominicana, que arrancó con el pie incorrecto. Los criollos se recuperaron al día siguiente al blanquear 7-0 a Panamá, pero el rayo cayó dos veces en el mismo sitio. El día 10 se produjo el segundo revés ante su némesis (2-1, 11 entradas) para cerrar su participación en el Grupo D que tuvo como sede el estadio Hiram Bithron de San Juan, Puerto Rico.

A diferencia de la primera edición celebrada en el 2006, la clasificación se definió por el sistema de doble eliminación por lo que la segunda derrota dejó fuera a los dominicanos.

Puerto Rico y Países Bajos ganaron en la primera fecha. El segundo día, los criollos superaron en partido de eliminación a los panameños y tuvieron otro chance de avanzar ante los neerlandeses que perdieron ante los boricuas en el choque entre ganadores del primer día.

sin alex y pujols

Alex Rodríguez, antesalista de los Yankees de Nueva York había jugado por Estados Unidos en 2006. No pudo estar en 2009 con Dominicana ya que fue operado de un quiste en la cadera y se perdió el primer mes de la campaña de las Ligas Mayores.

Oficiales de MLB lo habían entrevistado tras sus declaraciones en las cuales admitió el uso de esteroides en las campañas de 2001 y 2003 cuando jugaba con los Rangers de Texas.

Albert Pujols, operado en el codo derecho en noviembre del 2008, no fue asegurado por la compañía establecida por las Grandes Ligas por temor a una recaída.

el viaje a boca chica

En lo que aportó la nota más controversial, cuatro jugadores aprovecharon la cercanía e hicieron un viaje de paseo y estuvieron en una fiesta en Boca Chica. Viajaron el lunes, tras los entrenamientos, y regresaron en la mañana del martes a San Juan.

Los lanzadores Edinson Vólquez, Jhonny Cueto y Pedro Viola y el torpedero Hanley Ramírez protagonizaron esta odisea. El primero perdió el primer juego ante Países Bajos y el segundo le ganó a Panamá.

Los ejecutivos del equipo, encabezados por el gerente general Stanley Javier, declararon que no tuvieron conocimiento del viaje y no recibieron ninguna solicitud de permiso de los jugadores.

La nómina

Lanzadores: José Arredondo, Juan Carlos Cruz, Johnny Cueto, Ubaldo Jiménez, Julio Mañón, Carlos Mármol, Dámaso Marte, Pedro Martínez, Tony Peña, Odalís Pérez, Rafael Pérez, Edwar Ramírez, Pedro Viola y Edinson Vólquez.

Receptores: Alberto Castillo y Miguel Olivo.

Jugadores del cuadro: Willy Aybar, Adrian Beltré, Robinson Canó, David Ortiz, Hanley Ramírez, José Reyes, Fernando Tatis y Miguel Tejada.

Jardineros: Moisés Alou, José Bautista, Nelson Cruz, José Guillén y Willy Taveras.

Cuerpo técnico: Felipe Alou (manager), Luis Pujols (coach de banca), Mario Soto (pitcheo), Junior Noboa (bateo), Alfredo Griffin (primera), Luis Silverio (tercera) y Ramón Henderson (bullpen).

Derrotas. El primer día, un wild pitch de Vólquez y un error en tiro de Ramírez le dieron tres carreras a Países Bajos sin sacar la pelota del cuadro. En el revés decisivo, un batazo que no pudo manejar el inicialista Willy Aybar permitió la ganadora.

Triunfo. Miguel Olivo (2) y Nelson Cruz (1) dieron jonrones en la victoria sobre los panameños. Cueto ponchó a 5 en 4.2 entradas.