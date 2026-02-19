Emmanuel Clase y Luis Ortiz impugnan acusaciones de amaño

Un juicio programado para el segundo trimestre de este año por el fraude que se imputa a dos lanzadores dominicanos de los Guardianes de Cleveland podría posponerse hasta octubre, señaló el miércoles una jueza federal mientras los peloteros se declaraban inocentes de los cargos incluidos en una acusación reescrita.

La jueza Kiyo A. Matsumoto mantuvo por ahora en el calendario la fecha de juicio del 4 de mayo, pero indicó que probablemente la trasladará al último trimestre en las próximas semanas.

Mediante un intérprete español-inglés, los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz se declararon inocentes de los ilícitos incluidos en una acusación reescrita, ante un tribunal federal de Brooklyn. Se les acusa de coludirse con apostadores deportivos para amañar resultados y traicionar el llamado “pasatiempo nacional de Estados Unidos”.

No hubo nuevos cargos en la acusación sustitutiva que se hizo pública el viernes. Los fiscales acusaron a una tercera persona de actuar como intermediaria entre los apostadores y Clase.

Esa persona también se declaró inocente el miércoles.

Los lanzadores fueron acusados por primera vez en noviembre de aceptar varios miles de dólares en sobornos para ayudar a dos apostadores de su natal República Dominicana a ganar al menos 460.000 dólares al realizar más de 100 apuestas “de proposición” en directo y combinadas sobre la velocidad y el resultado de ciertos lanzamientos.

Los cargos incluyen complot para cometer fraude electrónico y para influir en competencias deportivas.

La acusación reescrita difundida el viernes añadió señalamientos de que Clase usó palabras clave como “gallo” y “pollo” en comunicaciones sobre los lanzamientos que se iban a realizar.

Antes de un juego del 18 de mayo de 2025 contra los Rojos de Cincinnati, Clase recibió un mensaje que le pedía “lanzar una piedra al primer gallo en la pelea de hoy”. El pitcher respondió: “Sí, claro. Es un lanzamiento fácil a ese gallo”, según la acusación.

Sin embargo, Clase nunca entró al juego y no pudo cumplir el plan de lanzar fuera de la zona de strike al primer bateador que enfrentara, añade el documento acusatorio.

Un día antes, no obstante, Clase infringió las reglas de las Grandes Ligas al usar su teléfono celular en medio de un juego contra los Rojos para señalar a los apostadores que un lanzamiento estaría fuera de la zona de strike, lo que les permitió ganar unos 27.000 dólares, indica la acusación.

Clase, el ex cerrador de los Guardianes, y Ortiz, abridor, están suspendidos con goce de sueldo desde julio. Sus compañeros apenas están comenzando el campamento de pretemporada. El juego inaugural en casa del equipo es el 3 de abril.

Clase y Ortiz, que están en libertad bajo fianza, salieron del tribunal por separado tras la audiencia del miércoles. Ninguno hizo comentarios. Los abogados de ambos han insistido en que sus clientes nunca se coludieron con apostadores.

Los abogados de Ortiz han pedido que sea juzgado por separado, al señalar en documentos judiciales que, si Clase transmitió a los apostadores la estrategia de pitcheo de Ortiz, lo hizo sin que este último lo supiera. También destacaron que a Ortiz se le acusa de haber realizado sólo dos lanzamientos que despertaron sospechas en un lapso de 12 días, mientras que a Clase se le imputa coludirse con apostadores en numerosos pitcheos desde 2023.

“Es posible que el señor Clase haya abusado de su relación con el señor Ortiz como amigos y compañeros de equipo al convencer al señor Ortiz de hacer ciertos pitcheos en determinados momentos —supuestamente por razones beisboleras, según lo que el señor Ortiz entendía—”, escribieron los abogados.

Indicaron que podrían plantear ante el jurado una defensa que presentaría a “Ortiz como una víctima del plan del señor Clase, en lugar de un participante consciente y voluntario”.

Clase, tres veces elegido al Juego de Estrellas, devengó un salario de 4,5 millones de dólares en 2025, la cuarta temporada de un contrato de cinco años por 20 millones de dólares. Los fiscales sostienen que comenzó a proporcionar a los apostadores información sobre sus lanzamientos en 2023, pero no buscó sobornos sino hasta el año pasado.

Los fiscales han dicho que Ortiz, quien percibió un salario de 782.600 dólares la temporada anterior, se sumó al plan en junio.

Los Guardianes y las Grandes Ligas han dicho que están cooperando con la investigación. La oficina de las mayores indicó que contactó a las autoridades federales cuando comenzó a investigar una actividad inusual de apuestas.