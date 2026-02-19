Detroit al ataque

En las dos últimas temporadas, los Tigres de Detroit han tenido récords más o menos buenos, nada extraordinario. En 2024 quedaron en tercer lugar de la División Central de la Liga Americana con 86-76, y repitieron el año pasado con 87-75, solamente una victoria más.

En esta ocasión, 2025, el primer lugar correspondió a los Guardianes de Cleveland con 88-74, pero ambos fueron a playoffs. Detroit ganó su primera serie, precisamente a Cleveland, 2-1, y luego perdió de Seattle una serie de 5-3, dos victorias y tres derrotas.

Pero ahora el equipo está más maduro y con más talento, y están disponibles para asaltar ese grupo. (Ese mismo club estará aquí los días 3 y 4 de marzo, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, enfrentando a República Dominicana como parte del fogueo pre Clásico Mundial de Béisbol).

¿Por qué están mejor? El club añadió dos lanzadores relevantes en tiempos recientes. El primero fue el veterano Justin Verlander, quien este viernes 20 cumple 43 años de edad, pero sigue muy bien. Lanzó para San Francisco, tuvo salud todo el tiempo acumulando 29 aperturas, un total de 152 innings y efectividad de 3.85. Tuvo mala suerte en su récord, con 4-11, pues los Gigantes no estuvieron bien.

¿Por qué lo contrata Detroit? Para ayudar en la rotación y para que sea mentor de muchos lanzadores jóvenes que rondan por allí. No exactamente de Tarik Skubal, quien ha ganado el Cy Young de la Liga Americana los dos últimos años y parece no necesitar muchos consejos.

Tal vez Framber Valdez, el dominicano que firmó en tiempos recientes por un contrato muy especial. ¿Cómo es ese pacto?

.- El primer año, 2026, ganará US$22 millones. En el segundo sube a US$42 millones, y para el tercero existe una opción del jugador por US$35 millones. Si Valdez lo quiere, puede irse a la agencia libre… Y para un cuarto año hay una opción mutua, jugador-equipo, por US$40 millones.

El tema es que Valdez siempre ha sido pitcher bueno, viene de una temporada de salud con 13-11 y 3.66 de efectividad, 187 ponches en 192 innings. De por vida, su efectividad es de 3.36, con 81-52 en ganados y perdidos, y un promedio de 8.8 ponchados por cada 9 innings (1,080 innings, 1,053 ponches). Tiene 32 años de edad.

EQUIPO JOVEN

Los Tigres tienen mucho talento joven, empezando por el receptor Dillon Dingler; el inicialista Spencer Torkelson; en la segunda, el ya veterano Gleyber Torres (venezolano); en tercera, Zack McKinsky; y en el short, el boricua Javier Báez.

Los jardineros son Riley Greene, Kerry Carpenter, Parker Meadows y el dominicano Wenceel Pérez, nativo de Azua. Cualquiera de ellos ocupará ocasionalmente el rol de designado.

La rotación tiene a Skubal, Valdez, Verlander, Jack Flaherty y Casey Mize, y por ahí hay muchos brazos de calidad. El cerrador del equipo es Kyle Finnegan, y ahora suman a Kenley Jansen, nativo de Curazao, quien ha cambiado de equipo los últimos años, pero sigue siendo importante. (Skubal va a la agencia libre a final de la campaña y podría ser cambiado en julio, dicen).

EL MANAGER: A.J. Hinch es su manager desde 2021 y le ha ido bastante bien. Hinch dirigió a Arizona un par de años en sus inicios, luego estuvo en Houston otros cinco, y con los Astros conquistó la Serie Mundial del 2017 ante los Dodgers. (Luego fue suspendido por MLB al ser parte del grupo que robaba las señales del contrario usando equipo electrónico).

Hinch acumula 12 años de experiencia como manager y, a sus 51 años de edad, podría tener una temporada tan exitosa como la del 2017, cuando ganó 101 juegos para los Astros.

Detroit es mi favorito para ganar ese grupo, por encima de Cleveland, Kansas City, Minnesota y Medias Blancas de Chicago.

OTRAS NOTAS.-

.- En esta edición de Listín Diario ofrecemos los nombres de los nuevos coaches para el Clásico Mundial de Béisbol por Dominicana. Son ellos Julio Borbón y Carlos Febles, quienes tomarán los puestos de Héctor Borg y Gilbert Gómez. Borg renuncia por su nombramiento como coach de los Gigantes de San Francisco, y Gilbert por su misma condición con los Mets. Borbón labora como coach para los Cerveceros de Milwaukee; Febles lo hace para los Azulejos de Toronto.

.- Sigue la controversia alrededor del “capitán” de los Mets de Nueva York. El dueño principal, Steve Cohen, ha dicho que mientras esté allí “no habrá capitán”, y Francisco Lindor dijo algo porque un periodista le preguntó. Y llega la pregunta: ¿qué hace un capitán en un equipo de béisbol? Realmente, “nada”.

En cada club hay un jugador que representa a todos ante el sindicato de peloteros, pero ese sí tiene funciones. El otro no.