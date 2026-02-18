Tampa y Baltimore

Los otros dos clubes de la División Este de la Liga Americana son Tampa Bay y los Orioles de Baltimore. Ellos ocuparon los puestos cuatro y cinco de su grupo el año pasado, y parece que están destinados a repetir su “disputa” por no quedar en el sótano en 2026.

Los Rays de Tampa tienen dos figuras dominicanas en su nómina: el antesalista Junior Caminero, quien viene de una primera temporada completa de más de 40 jonrones, lo cual es mucho. De hecho, terminó con 45 jonrones y 110 empujadas, impresionante.

El club tuvo marca de 77-85 en ganados y perdidos, para el cuarto puesto de su grupo, y no parece que vayan a mejorar mucho este año.

Kevin Cash, su mánager, va a su campaña número 14 en el puesto y, en ese largo período de tiempo, ha sido elegido dos veces Mánager del Año de la Americana (2020 y 2021). Además, llevó al equipo a la Serie Mundial de 2020, el año de la pandemia, perdiendo ante los Dodgers.

El otro dominicano que figura en el club es Rodney Linares, quien no batea ni pitchea, pero es la mano derecha del mánager Cash. Linares pasó mucho tiempo como coach de tercera base, dirigiendo el tránsito, pero ahora está como coach de banca. Se le recuerda como el mánager dominicano en el Clásico Mundial del 2023; además, ha sido dirigente de tres equipos de Lidom.

¿Quiénes son los jugadores de Tampa Bay? Pocos son famosos, pocos ganan buen dinero, y Caminero ahora mismo es el rostro de la franquicia.

El receptor es Nick Fortes; en primera base, el mexicano Jonathan Aranda o el cubano Yandy Díaz; en segunda ha llegado Gavin Lux; en el short, Tyler Walls; y Caminero en tercera. En los jardines estarán Chandler Simpson, Cedric Mullins —firmado en la agencia libre— y Jake Fraley, con las opciones de Jacob Melton o Jonny DeLuca. Cualquiera de ellos podría asumir el rol de designado.

La rotación la forman el zurdo Shane McClanahan, quien viene de recuperación de cirugía; Drew Rasmussen, Ryan Pepiot, Steven Matz y Nick Martínez, con Griffin Jax de cerrador. Su pitcheo abridor puede ser lo mejor del equipo.

LOS ORIOLES

Tenemos entonces a los Orioles estrenando nuevo mánager: se llama Craig Albernaz. Era coach con Cleveland, antiguo cátcher de liga menor; nunca jugó en las mayores. Pero ahora experimentará como capataz.

Los Orioles tuvieron 75-87, en el sótano de la División Este, y harán su mejor esfuerzo por quedar en positivo este año, es decir, ganar más de 80 juegos. Tienen mucho talento joven, el mismo de los dos últimos años, y han ingresado al potente bateador Pete Alonso, ex de los Mets, firmado por cinco años y US$155 millones, incluyendo un bono de US$12.5 millones. Alonso puede aportar más de 40 jonrones y 100 empujadas.

La receptoría tendrá a su estelar Adley Rutschman, y al dominicano Samuel Basallo, que juega esa posición, le darán distintos roles, incluyendo primera base y designado ocasional. En la segunda estará de nuevo Jackson Holliday; en tercera, Jordan Westburg; y en el short, el estelar Gunnar Henderson.

Los jardineros son Tyler Ward, Colton Cowser y Tyler O’Neill, con el dominicano Leody Taveras buscando un puesto.

La rotación no entusiasma mucho: Kyle Bradish, Trevor Rogers, Shane Baz, Chris Bassitt y Zack Eflin. El cerrador es el veterano Ryan Helsley, con Félix Bautista buscando recuperar su antiguo puesto. Ahí también están los dominicanos Yaramil Hiraldo y Enoli Paredes.

No esperen sorpresas de estos dos clubes.

NUEVO HOMBRE

Por los predios de las Estrellas Orientales sí dieron una sorpresa al anunciar a Héctor Borg como su mánager para el próximo torneo. Solo tiene 40 años de edad, pero presenta una hoja de servicios y experiencia muy llamativa. Fue el mánager del equipo dominicano que ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; ha sido coach en distintos roles con los Toros del Este y los Tigres del Licey (era asistente de Gilbert Gómez), y ha sido nombrado coach de tercera de los Gigantes de San Francisco, ascendiendo a las Grandes Ligas por vez primera en su joven carrera.

Además, es nativo de San Pedro de Macorís y debe ir súper entusiasmado. Un palo para las Estrellas, que naturalmente pidieron permiso al Licey para que no se piense que fue un robo.

Los azules, por su parte, se apresuraron y la noche del miércoles emitieron un comunicado ratificando a Gilbert como mánager para octubre próximo.

Pendientes quedan los mánagers de Gigantes y Águilas Cibaeñas.