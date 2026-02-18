Gigantes del Cibao contratan al relevista Jimmy Cordero desde la agencia libre

Los Gigantes del Cibao anunciaron la firma del lanzador derecho Jimmy Cordero, quien permanecerá con la organización luego de acordar como agente libre un contrato por las próximas dos temporadas de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Cordero, de 34 años y nativo de San Cristóbal, continuará fortaleciendo el cuerpo de relevistas del conjunto tras su llegada al equipo la pasada temporada vía cambio, junto a los lanzadores Wilber Dotel y Fernando Abad, además del jardinero Ricardo Céspedes.

El veterano relevista fue seleccionado originalmente por los Leones del Escogido en el draft de novatos del 2014 y acumula una sólida trayectoria de nueve temporadas en LIDOM, destacándose como uno de los brazos más consistentes desde el bullpen.

Durante su carrera en serie regular, Cordero presenta marca de 2-4 con efectividad de 2.84 en 97 partidos, trabajando 95.0 entradas, con WHIP de 1.27. En ese período ha conseguido 18 juegos salvados, permitiendo 83 imparables, otorgando 38 boletos y registrando 87 ponches.

En postemporada ha participado en cuatro ocasiones, sumando tres salvamentos y 29 ponches en 25.0 episodios, mostrando su capacidad para lanzar en situaciones de alta presión.

Su desempeño con los Gigantes del Cibao en la pasada campaña fue clave para el relevo del equipo, registrando efectividad de 1.08 en ocho presentaciones, con récord de 0-0, en 8.1 entradas trabajadas ponchó a 11 bateadores, concedió tres boletos y terminó con un excelente WHIP de 0.72.

Con esta firma, los Gigantes del Cibao continúan consolidando su pitcheo de relevo de cara a la próxima temporada, apostando a la experiencia y calidad de un lanzador probado en la liga.