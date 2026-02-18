Bravos iniciarán la campaña sin los abridores Schwellenbach y Waldrep

El abridor derecho Spencer Schwellenbach fue operado el miércoles para limpiar “cuerpos sueltos” en el codo y Hurston Waldrep, otro candidato para entrar en la rotación de abridores de los Bravos de Atlanta, tiene previsto someterse a un procedimiento similar la próxima semana.

Aunque los Bravos no revelaron un calendario sobre cuándo podrían estar disponibles los pitchers, el mánager Walt Weiss comentó dijo el miércoles que confía en que ambos puedan lanzar esta temporada.

Schwellenbach, de 25 años, fue incluido en la lista de lesionados de 60 días el 10 de febrero, al inicio de los entrenamientos de primavera, debido a una inflamación en el codo derecho. Tuvo marca de 7-4 con efectividad de 3,08 en 17 aperturas el año pasado, antes de perderse los últimos tres meses de la temporada por una fractura en el codo derecho.

Waldrep, la selección de primera ronda de los Bravos procedente de Florida en el draft amateur de 2023, sintió molestias después de lanzar práctica de bateo durante el fin de semana. Una resonancia magnética no mostró daño en los ligamentos del lanzador, que cumplirá 24 años el 1 de marzo.

Antes de lesionarse la temporada pasada, Schwellenbach registró marca de 6-1 con efectividad de 2,60 en sus últimas 10 aperturas, con los Bravos ganando ocho de esos juegos. En ese tramo, sumó 71 ponches y 11 bases por bolas en 69 entradas y un tercio. Su debut en las Grandes Ligas fue en 2024, cuando terminó con marca de 8-7 y efectividad de 3,35 en 21 aperturas.