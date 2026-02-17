¿Qué pasará con los Yanquis?

La temporada 2026 es una incógnita para los Yanquis de Nueva York. Sus fans no están convencidos todavía porque confían mucho en el bate de Aaron Judge y sus siempre posibles 50 jonrones.

Sin embargo, los problemas de los Yanquis este año no se tardarán mucho en llegar. De hecho, en 2025 iniciaron temprano cuando perdieron a Gerrit Cole, quien perdió todo el año por operación Tommy John. ¿Y cuál es su situación para el 2026? Sigue trabajando, no estará en roster para el inicio, y lo esperan entre mayo y junio.

Pero hay mucho más. Tampoco estará iniciando el short Anthony Volpe, a quien le han perdido confianza por su mal año la temporada pasada. Y hasta el zurdo Carlos Rodón tiene sus inconvenientes de salud, y no se sabe si estará listo dentro de un mes. Y también pierden a Clarke Schmidt por cuatro meses, tal vez todo el año.

El otro factor de desconfianza es que el club no añadió nada importante procedente de cambios o la agencia libre, y todo retorna prácticamente igual. Aaron Boone, el manager, viene de una campaña en que terminó empatado con Toronto en el primer lugar de la División Este (94-68), pero a veces eso parece ficticio debido a la inconsistencia del equipo en la segunda mitad.

Los Yanquis, el club que domina la historia de Grandes Ligas con 27 coronas, tendrá a Boone en su novena campaña; ha ganado su grupo en tres ocasiones, y hace dos años estuvo en su única Serie Mundial, perdiendo de los Dodgers.

LA ROTACIÓN: Max Fried, que ganó 19 juegos el año pasado con efectividad de 2.80, encabeza de nuevo, mientras llega el derecho Gerrit Cole. De segundo estará el otro zurdo Rodón, y luego vienen el dominicano Luis Gil, Will Warren, el novato Cam Schittler, que presentó credenciales el año pasado. El cerrador será el mismo que terminó, David Bednar, porque otras dos figuras se fueron hacia los Mets: Luke Weaver y Devin Williams.

En el relevo no hay mucha cosa nueva: Camilo Doval, el boricua Fernando Cruz, y anda por ahí un muchacho llamado Angel Chivilli, de la comunidad La Victoria, en el Distrito Nacional, que imagino tendrá ascendencia haitiana. También está otro dominicano, Osvaldo Bidó, reclamado desde los Dodgers.

INFIELDERS: Con Anthony Volpe fuera para el principio, los Yanquis definirán quién cubre el short en el curso de los entrenamientos. Los candidatos son el dominicano Amed Rosario, el panameño José Caballero, y también tienen al veterano Paul De Jong, que puede jugar la posición. Jazz Chisholm Jr. vuelve para la segunda base; en primera firmaron de nuevo a Paul Goldschmidt con una segunda mitad pésima y casi 40 años de edad.

Y el club no pudo firmar a nadie para la antesala, y el principal candidato es nuevamente Ryan McMahon, buen guante, pero bate dudoso.

LOS JARDINES: Los titulares de los jardines serán los mismos del año pasado: Cody Bellinger en el left, Trent Grisham en el central y Aaron Judge en el derecho, con Jasson Domínguez de cuarto hombre. Retuvieron a Bellinger desde la agencia libre dándole contrato de 5 años por US$162 millones, esperando que repita sus buenos números del 2025 (.272-29-98).

Y a Grisham también, pero bajo pacto de un solo año por US$22 millones en premio a sus 34 jonrones y 74 impulsadas, la mayoría de las veces como primer bate.

Austin Wells va como titular a la receptoría, compartiendo con J. C. Escarra y ocasionalmente con Ben Rice, quien también tomará el rol de primera base (ante pitcheo derecho) o designado. Giancarlo Stanton parece tener buena salud para este rol.

La pregunta clave: ¿Podrá este equipo repetir sus 94 triunfos del año pasado? Yo tengo mis dudas, y por eso veo a Boston y Toronto con mejor proyección.

LA BOMBA. Muy difícil de asimilar el caso de Tony Clark, director del sindicato de peloteros, a quien investigan por supuestos malos manejos financieros y otras cositas. Tan grave es la situación que se habla de una renuncia obligada, a ver qué pasa. Se suponía que en Estados Unidos la corrupción es cosa olvidada, pero eso cree uno. Caso triste para un hombre que luce correcto, y con quien compartí una entrevista exclusiva el año pasado, aquí en un hotel de la capital. Esperemos los acontecimientos, pero cuando “el río suena…”.

MOVIMIENTOS: Pablo López, pitcher venezolano de calidad, se ha lesionado y no va al Clásico de Béisbol. Notable baja porque ese señor es buen pitcher. Los Padres de San Diego firmaron al lanzador Walker Buehler y están firmando a todo el que no tenga empleo… ¿Por qué será? Busque en la plataforma digital de Listín Diario las entrevistas realizadas recientemente a Stanley Javier y Edwin Encarnación recreando sus actuaciones en pasados clásicos mundiales de béisbol.