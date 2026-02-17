Pistons vuelven tras el Juego de Estrellaas con el mejor récord de la NBA

Los Pistons de Detroit tenían el peor récord en la historia de la franquicia en la pausa del Juego de Estrellas hace cuatro años. Y hace dos años, su marca en esa pausa fue aún peor.

Mírenlos ahora.

La NBA reanuda la actividad posterior al Juego de Estrellas el jueves, y los Pistons —una franquicia que ganó por última vez una serie de playoffs en 2008— comenzarán la noche con el mejor récord de la liga, apenas por delante del campeón defensor, el Thunder de Oklahoma City. Detroit tiene foja de 40-13; Oklahoma City, 42-14.

Se esperaba que el Thunder estuviera aquí. Probablemente no se esperaba lo mismo de los Pistons. La manera en que Detroit cierre la temporada, y si puede mantenerse en ese primer puesto, es una de las tramas más atractivas del tramo final de la campaña de la NBA —con dos tercios del año ya completados y los equipos listos para esprintar hacia los playoffs o hacia el fondo en busca de mejores probabilidades en la lotería del draft.

“Nos gusta dónde estamos y vamos a seguir intentando terminar la temporada con fuerza”, dijo Cade Cunningham, el estelar base de los Pistons.

Hay mucho que gusta de los Pistons de cara al cierre.

Aún no han sido propensos a una mala racha; tienen marca de 11-2 después de una derrota y son uno de apenas tres equipos (Oklahoma City y San Antonio son los otros) que todavía no han tenido una seguidilla de derrotas de más de dos partidos. No los aplastan; tienen el mínimo de la liga con tres derrotas por 10 puntos o más. Son los mejores de la liga con foja de 17-6 contra equipos con porcentaje de .500 o mejor.

Los playoffs estarán Detroit y, por primera vez desde 2008, debería haber un primer partido de una serie de postemporada en casa para los Pistons. Muchos otros equipos —el Thunder, Boston, Nueva York, San Antonio, Denver, Houston, Cleveland— probablemente también pueden considerarse, a estas alturas, con el boleto a playoffs prácticamente asegurado.

Los próximos dos meses contarán la historia de qué equipos encuentran el camino hacia la primera ronda y cuáles, en cambio, intentarán quedarse con la primer selección del draft.

“Ha sido duro. Ha sido un camino largo hasta ahora, pero se trata de ir a trabajar todos los días, encontrar maneras de conectar con mis compañeros, conectar con la ciudad lo mejor que pueda y traer victorias a la ciudad”, dijo Cunningham. “Eso es lo que la ciudad respeta y ama: gente que sale ahí y compite todos los días. Hubo momentos en que no les gustó cómo jugábamos. Lo resolvimos y ahora tenemos algo en marcha, algo que se está construyendo. Ahora solo hay que seguir”.

los contendientes realistas

Los cinco mejores equipos de la NBA por récord en este momento: Detroit, Oklahoma City, San Antonio, Boston, Denver y Nueva York (Nuggets y Knicks están empatados).

Se espera que uno de esos clubes sea el campeón en junio.

Es cierto que, en los primeros tiempos, la liga tenía muchos menos equipos que ahora. Pero solo ha habido cuatro casos en los que el eventual ganador de las Finales de la NBA no estaba entre los cinco mejores equipos de la liga por récord en la pausa del Juego de Estrellas.

Milwaukee era séptimo en la pausa en la temporada 2020-21 afectada por el coronavirus. Detroit era séptimo en la pausa en 2003-04, Houston era noveno en la pausa en 1994-95 y Washington era octavo en 1977-78.

la carrera por el título de anotación

Parece una carrera de dos personas por el título de máximo anotador: Luka Doncic (Lakers de Los Ángeles) y Shai Gilgeous-Alexander (Thunder).

Doncic promedia 32.8 puntos; Gilgeous-Alexander —el campeón vigente— promedia 31,8.

Doncic ganó la carrera de anotación en 2023-24; Gilgeous-Alexander podría convertirse en el 14to jugador en la historia de la NBA en ganar el título en temporadas consecutivas.

posibilidades para premios

Jayson Tatum, de Boston, y Tyrese Haliburton, de Indiana —seleccionados All-NBA la temporada pasada— iban a quedar fuera de la pelea por premios esta temporada debido a las roturas del tendón de Aquiles sufridas en los playoffs de la campaña pasada, así que desde el inicio de esta temporada estaba claro que el grupo de ganadores de premios esta primavera sería diferente.

Resulta que será muy diferente.

Debido a la regla de 65 partidos para ser elegible para la mayoría de los premios individuales, LeBron James, de los Lakers, verá terminar su racha de 21 años siendo elegido para el equipo All-NBA. Es uno de los cinco seleccionados All-NBA de la temporada pasada que tienen asegurado no integrar el equipo este año, junto con Tatum, Haliburton, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), y Jalen Williams (Oklahoma City).

A punto de sumarse a esa lista: Nikola Jokic (Denver) y Stephen Curry (Golden State), quienes básicamente pueden perderse solo un partido más de aquí al final para conservar su elegibilidad para premios.

Evan Mobley (Cleveland) —All-NBA del segundo equipo la temporada pasada— ha estado inactivo 13 veces este año, así que no tiene mucho margen para ausencias en el tramo final de la temporada. Austin Reaves (Lakers), Anthony Davis (Washington) y Ja Morant (Memphis) también están muy por encima del límite para ser elegibles.

Otros que están cerca de perderse demasiado tiempo como para tener opciones de All-NBA: Doncic, Victor Wembanyama (San Antonio), Kawhi Leonard (Clippers de Los Ángeles), Lauri Markkanen (Utah) y Devin Booker (Phoenix).