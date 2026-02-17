"Para ser mánager del Clásico Mundial se necesita a un 'caballete'", asegura Stanley Javier

En el Clásico Mundial de Béisbol, donde se concentran superestrellas de Grandes Ligas, la elección del dirigente se convierte en un factor determinante.

Para Stanley Javier, dos veces gerente general del equipo dominicano, el éxito primario está con un manager que tenga el peso y la autoridad necesaria para manejar un grupo cargado de estrellas.

Javier, responsable de la conformación de los equipos dominicanos en las ediciones de 2006 y 2009, explicó que en un torneo corto como el Clásico no basta con la estrategia, sino que el dirigente debe imponer respeto desde el primer día.

“Para mí, en un equipo como el del Clásico, tú necesitas un dirigente caballete. Un dirigente que tenga currículum, que los jugadores respeten y que pueda manejar egos y momentos grandes”, expresó en entrevista para Listín Diario.

Bajo esa óptica, el exgerente valoró como una decisión acertada la designación de Albert Pujols como dirigente del equipo dominicano, una escogencia realizada por Nelson Cruz, gerente general.

“Pujols tiene el currículum para eso. Es el único dominicano con 700 jonrones en Grandes Ligas, y eso hace que los jugadores lo respeten y entiendan el rol de cada quien”, sostuvo Javier.

Al repasar el historial de dirigentes del conjunto dominicano en el Clásico Mundial —Manny Acta en 2006, Felipe Alou en 2009, Tony Peña en 2013 y 2017, y Rodney Linares en 2023—, Javier indicó que todas las elecciones han tenido argumentos válidos, aunque hizo una precisión sobre la experiencia más reciente.

“Sin quitarle mérito a Rodney Linares, que es un gran profesional y un buen entrenador, entiendo que en el 2023, con un grupo lleno de superestrellas, quizá le faltaba un poco más de ese manejo que te da la experiencia en situaciones de tanta presión. Entiendo que aún no estaba ready”, señaló.

Javier explicó que dirigir en el Clásico Mundial implica retos distintos a los del béisbol regular. El margen de error es mínimo y el manejo del grupo puede ser incluso más importante que las decisiones tácticas.

Finalmente, Javier reiteró que ve a la República Dominicana como el principal favorito para ganar el Clásico, incluso por encima de potencias como Estados Unidos y Japón.