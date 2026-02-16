Yankees en sequía: jugadores suman casi una década sin celebrar nada

Los jugadores de los Yankees acumulan casi una década sin celebrar un título importante. Ni Series Mundiales, ni torneos invernales, ni Clásicos Mundiales, ni Series del Caribe: no hay celebraciones recientes de peloteros vinculado a la franquicia.

Desde que David Robertson —entonces relevista de los Yanquis— se consagró campeón con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2017, ningún jugador del conjunto neoyorquino ha vuelto a “destapar champaña” en un torneo internacional o invernal de peso.

La sequía abarca los torneos de mayor relevancia para el béisbol caribeño y latinoamericano, como la LIDOM, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la Liga Mexicana del Pacífico, la Serie del Caribe, además de las propias Series Mundiales de Grandes Ligas.

En 2017, Robertson decidió representar a Estados Unidos en el Clásico Mundial sin imaginar que ese campeonato marcaría el inicio de una larga racha sin títulos para jugadores vinculados a los Yankees. Desde entonces, han pasado años de intentos fallidos y oportunidades que no terminaron en celebración.

Oportunidad de romper la racha

En la próxima edición del Clásico Mundial, varios peloteros del roster de los Yankees tendrán la posibilidad de acabar con la sequía. Austin Wells, receptor que representará a la República Dominicana; el relevista Camilo Doval criollo; y Aaron Judge, capitán de la selección de Estados Unidos y MVP de las dos últimas campañas, podrían llegar al Spring Training como campeones.

Un antecedente dominicano

Antes de Robertson, un dominicano ya había protagonizado un momento similar. Robinson Canó, campeón de la Serie Mundial con los Yankees en 2009, lideró a la República Dominicana al título del Clásico Mundial 2013. Ese fue su último gran logro antes de firmar contrato multianual con los Marineros de Seattle y cerrar su etapa en el Bronx.

Estuvieron cerca

En estos años, varios jugadores han estado vinculados a equipos campeones en ligas invernales, pero sin formar parte de las etapas decisivas.

Gleyber Torres jugó con los Leones del Caracas en la temporada 2022-23 de la liga venezolana. Ese equipo se proclamó campeón, pero el entonces intermedista de los Yanquis se ausentó antes de la fase final, por lo que no participó en la Serie Final.

Deivi García y Albert Abreu, ambos lanzadores, han tenido participaciones intermitentes con los Tigres del Licey en la LIDOM. Sin embargo, no estuvieron presentes en las Series Finales en las que los bengaleses se coronaron campeones en las campañas 2022-23 y 2023-24.

Jasson Domínguez también vio acción con los Leones del Escogido, pero abandonó el equipo antes del inicio del Round Robin, quedando fuera de cualquier posibilidad de título.

En todos estos casos, la coincidencia es la misma: presencia parcial, pero ausencia en el momento decisivo.

Caso especial

Existe, no obstante, un caso particular. Néstor Cortés reforzó a las Estrellas Orientales durante las finales de la temporada 2018-19 de la LIDOM y fue parte del equipo campeón.

Sin embargo, ese mismo año fue transferido desde los Orioles de Baltimore a los Yankees. Es decir, aunque ganó un campeonato invernal, todavía no se había consolidado como jugador activo de los Yanquis cuando celebró ese título.