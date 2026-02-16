Estévez y Mejía continuarán como manager y gerente general de los Toros del Este

Los Toros del Este ratificaron al personal de su departamento de operaciones de béisbol, encabezado por Jesús Mejía como gerente general junto a su staff de asistentes, así como a Víctor Estévez como dirigente acompañado de sus coaches. Esta decisión se toma con miras a la próxima temporada invernal de LIDOM, prevista para iniciar en octubre de 2026.

“Nuestro propósito es darle continuidad a la labor ejecutada durante la recién finalizada temporada, en la que nuestro equipo resurgió de manera competitiva para llegar a la Serie Final. La meta es completar la tarea pendiente: ganar el Campeonato Nacional y devolverle a República Dominicana la corona de la Serie del Caribe”, enfatizó Luis Emilio Rodríguez, presidente de los Toros del Este.

Durante la Serie Regular y la serie semifinal, el conjunto con sede en La Romana mantuvo una posición estable en el segundo lugar del standing. Este desempeño estuvo marcado por un sólido control en la efectividad de los lanzadores y una ofensiva constante que permitió a los Toros competir con solvencia frente a los demás equipos de la liga.

Bajo las directrices de Jesús Mejía y Víctor Estévez, los Toros fueron el único equipo que jugó para .500 o mejor durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. Además, la tropa taurina lideró la liga en cuadrangulares (40) y en bases robadas (72), siendo esta la primera vez en la historia de la franquicia que encabezan ambos encasillados en una misma temporada.

El éxito de la campaña se reflejó también en los reconocimientos individuales obtenidos por sus jugadores: Lanzador del Año para el importado Aaron Sánchez; Jugador Más Valioso de la Serie Regular para el jardinero Bryan De La Cruz, con Gilberto Celestino finalizando en el segundo lugar; y Jugador Más Valioso del Round Robin para Eloy Jiménez.

“Esta temporada los Toros demostraron su estampida nuevamente, logrando venir desde abajo y competir con determinación en la Serie Final. Aunque no se alcanzó el objetivo trazado, queda la satisfacción de haber conformado un grupo que nunca se desmoralizó, mantuvo la química y la armonía en alto, y que ahora se siente más enfocado y motivado para lograr lo que quedó pendiente: levantar la copa de campeones nacionales en el 2027”, refirió Jesús Mejía, gerente general de los Toros del Este.

Con el staff de Operaciones de Béisbol y el cuerpo de coaches confirmados para regresar, los Toros del Este dan inicio formal a su preparación de cara a la temporada 2026-27.